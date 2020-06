Ausblick: Solange das Verlaufshoch bei 3.155 Punkten nicht überschritten werde, entstehe ein tieferes Verlaufshoch im Vergleich zum vorherigen Hoch bei 3.233 Punkten. Ein bearishes Signal. Unter 3.155 Punkte sei daher mit einer neuen Abwärtsbewegung bis zum 200er und 50er EMA im Bereich von 2.970/2.990 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der Index sacke wieder nach unten ab und laufe den 200er EMA bei 2.970 Punkten an. Gehe es tiefer, dürfte ein Retest der Unterstützung bei 2.930 Punkten folgen. Darunter dürfte die offene Kurslücke bei 2.865 Punkten vom 15. Mai angelaufen und geschlossen werden.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne nach oben über 3.155 Punkte ausbrechen und dürfte in diesem Fall die obere offene Kurslücke bei 3.181 Punkten vom 10. Juni anlaufen und schließen. Gehe es weiter höher, dürfte das Verlaufshoch vom 10. Juni bei 3.233 Punkten folgen. Gelinge den Bullen auch hier ein weiterer Anstieg, dürfte der S&P 500 Kurs auf das Gap vom 21. Februar bei 3.328 Punkten nehmen und dieses schließen. Darüber dürfte erneut das Verlaufshoch vom 19. Februar bei 3.393 Punkten und der Widerstand bei 3.400 Punkten ins Visier der Bullen rücken. (23.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 tendierte seit Anfang April zwischen 2.770 Punkten und 2.930 Punkten seitwärts, konnte aber am 18. Mai nachhaltig über 2.930 Punkte nach oben ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der S&P 500 habe dann weiter bis 3.068 Punkte hochgezogen und am 30. Mai die untere Begrenzung des fallenden Trendkanal erreicht. Am 01. Juni sei auch hier ein Durchbruch nach oben gelungen und es sei ein direkter weiterer Anstieg bis zum Verlaufshoch bei 3.233 Punkten gefolgt. Von hier habe der Index per Abwärtskurslücke korrigiert und am 15. Juni im Verlaufstief 2.965 Punkte erreicht. Die Abwärtskorrektur sei durch den 200er EMA und 50er EMA beendet worden, die sich beide im Bereich von 2.960 Punkten bewegt hätten. In der Folge sei ein weiteres Verlaufshoch bei 3.155 Punkten am 19. Juni gebildet worden. Aktuell tendiere der Index wieder seitwärts.