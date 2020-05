Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist in der Vorwoche deutlich angestiegen und konnte im Wochenhoch bis über 2.900 Punkte auf 2.954 Punkte am 29. April hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausblick: Der S&P 500 befinde sich aktuell im neutralen Bereich zwischen dem 50er EMA und dem 200er EMA. Über dem 50er EMA hätten die Bullen noch alle Chancen für einen erneuten Anstieg, allerdings würde sich die Lage langfristig erst mit einem Anstieg über den 200er EMA aufhellen. Erst dann würde auch das Vorwochenhoch überschritten und die bearishe Vorwochenkerze neutralisiert werden. Möglicherweise ziehe der S&P 500 aber nur kurz hoch, um die Kurslücke bei 2.892 Punkten zu schließen. Und krache dann mit zunehmender Abwärtsdynamik in die Tiefe, um langfristig Kurs auf die untere Kurslücke bei 2.300 Punkten zu nehmen.Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich über dem 50er EMA halten und erneut ansteigen. Gelinge dann ein Durchbruch über den 200er EMA, wären langfristig weiter steigende Kurse zu erwarten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann bei 3.000 Punkten zu sehen. Ob ein solcher Anstieg vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie mit ihren schweren konjunkturellen Auswirkungen und den zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China möglich sei, bleibe abzuwarten. (05.05.2020/ac/a/m)