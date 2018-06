Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den anstehenden Quartals- und Halbjahreswechsel bietet sich eine Analyse des Quartalscharts des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die hohe Zeitebene fördere nämlich einige interessante Details zu Tage. So habe in den ersten drei Monaten des Jahres beispielsweise eine Serie von neun weißen Quartalskerzen in Folge gerissen. Gleichzeitig zeichne sich die damalige Kerze durch einen kleinen Kerzenkörper sowie jeweils einen markanten oberen und unteren Schatten aus. Das auf diese Weise entstehende Kreiselmuster dokumentiere, dass das Momentum aus der seit Anfang 2016 bestehenden Rally entweiche. In die gleiche Kerbe schlage die Tatsache, dass die Schwankungsbreite der aktuellen Quartalskerze (bisher) innerhalb der Q1-2018er-Kerze verblieben sei. In der Konsequenz entstehe also ein klassisches "inside quarter". Unter dem Strich würden die jüngsten beiden Quartalskerzen also mehrere Belege liefern, dass die Rally der amerikanischen Standardwerte im Bereich einer Fibonacci-Projektion (2.660 Punkte) eine Verschnaufpause einlege. Der beschriebene "Innenstab" gebe zudem die Richtschnur für den Rest des Jahres vor. Während ein Spurt über die Marke von 2.800 Punkten neues Aufwärtsmomentum entfachen sollte, dürfte ein Rutsch unter die Marke von 2.554 Punkten eine nennenswerte Korrektur nach sich ziehen. (29.06.2018/ac/a/m)