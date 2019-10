Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unsere gestrige Analyse des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) möchten wir nochmals aufgreifen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit Juli würden die amerikanischen Standardwerte um die Marke von 3.000 Punkten pendeln. Damit sei das bisherige Allzeithoch bei 3.028 Punkten zwar weiterhin in Schlagdistanz, doch der Langfristchart sende derzeit auch eine Mahnung. Neben steigenden Hochpunkten liege das Tief vom Dezember vergangenen Jahres (2.347 Punkte) deutlich niedriger als das Vorgängertief. Per Saldo drohe ein seltenes Umkehrmuster in Form eines sog. "broadening tops". Diese Formation dokumentiere eine gewisse Marktzerrissenheit! Deshalb sei das Rückzugslevel von 2.800 Punkten von essentiell wichtiger Bedeutung. Ein Abgleiten unter diese Signalmarke wäre gleichbedeutend mit einem Bruch der 200-Tage-Linie (akt. bei 2.846 Punkten) sowie dem Rückfall in den Basisaufwärtstrendkanal seit 2009 (obere Begrenzung akt. bei 2.841 Punkten). Auf Tagesbasis müssten Anleger dann zudem von einem abgeschlossenen Doppeltopp mit einem rechnerischen Abschlagspotenzial von gut 200 Punkten ausgehen. Unterhalb der Marke von 2.800 Punkten gewinne die diskutierte langfristige Toppformation deutlich an Konturen. Andererseits würde ein neuer Rekordstand das beschriebene "broadening top" negieren. (09.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



