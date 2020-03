Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Allzeithoch beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) bei 3.394 Punkten wirkt inzwischen wie ein Relikt aus längst vergangenen Tagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei seien seit dem Rekordstand gerade einmal drei Wochen vergangen. Die Dynamik der Abwärtsbewegung habe das Chartbild im Allgemeinen eingetrübt, während der gestrige Handelstag aufgrund des Bruchs eines wichtigen Halteclusters im Speziellen einiges an Porzellan zerschlagen habe. So habe selbst die Bastion aus dem Basisaufwärtstrend seit 2011 und der 38-Monats-Linie (akt. bei 2.754/2.739 Punkten) dem laufenden Börsenabschwung keinen Einhalt gebieten können. Für einen besonderen Wermutstropfen sorge dabei, dass die beschriebenen Unterstützungen auf Tagesbasis mit einem Abwärtsgap (2.707 zu 2.661 Punkte) durchschlagen worden seien. Auf der Indikatorenseite habe der MACD gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Zudem verfüge der Trendfolger immer noch über eine ordentliche Fallhöhe. Nachdem das Tief vom Februar 2018 bei 2.533 Punkten passiert worden sei, bilde nun das Mehrjahrestief von Ende 2018 bei 2.347 Punkten die nächste Rückzugslinie. Ohne eine Rückeroberung der o. g. Schlüsselzone aus der jüngsten Abwärtskurslücke, der langfristigen Glättungslinie sowie dem ehemaligen Basisaufwärtstrend bleibe der S&P 500 im Baissemodus gefangen. (13.03.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu S&P 500



