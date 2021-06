Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die amerikanischen Standardwerte haben mit 4.286 Punkten zum Wochenabschluss erneut ein neues Rekordhoch verbuchen können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit sei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nun exakt im Bereich der Trendlinie angekommen, welche die Hochpunkte von 2010 bzw. 2011 sowie von 2013/14/15 verbinde (akt. bei 4.269 Punkten). Wenngleich ein Ausstiegssignal (bisher) nicht vorliege, so notiere der MACD auf Monatsbasis ebenfalls auf absolutem Rekordniveau. Gleichzeitig sei der RSI in überkauftes Terrain vorgestoßen. In dieser Gemengelage - auch vor dem Hintergrund der saisonalen Herausforderungen des 3. Quartals - würden die Analysten eine nochmalige Trenddynamisierung in Form eines Spurts über die angeführte Trendlinie für unwahrscheinlich halten.



Ein wichtiges Argument liefere dabei auch die Marktbreite: Regelmäßig würden die Analysten die grundsätzliche Marktverfassung anhand der Anzahl der Einzeltitel oberhalb der 50-Tage-Linie auswerten. Aktuell würden nur noch 46% aller S&P 500-Werte oberhalb des genannten Durchschnitts notieren. Weniger als die Hälfte der Einzeltitel bestätige demnach die jüngsten Allzeithochs, was der geringsten Partizipationsrate seit Ende der 1990er-Jahre entspreche! Ein Rutsch unter das Maitief (4.057 Punkte) liefere das Signal für ein Scheitern an der o. g. langfristigen Trendlinie. (28.06.2021/ac/a/m)

