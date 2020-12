Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mithilfe der Technischen Analyse können Anleger schnell viele Aktien untersuchen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zu S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0).



Darüber würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund des beschriebenen Mehrwertes komme der regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung des Analysten anhand des Momentums, der 200-Tages-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Mindestens einmal im Monat würden die Analysten überprüfen, wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei oben genannten Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meist beachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 würden dabei als Maßstäbe dienen. Man dürfe festhalten, dass es selten eine derartige Verbesserung der Prozentsätze innerhalb von vier Wochen gegeben habe. Besonders auffällig seien wieder einmal die amerikanischen "blue chips" mit durch die Bank sehr hohen Werten. So würden fast 89% der S&P 500®-Titel oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Linien notieren. Ein absoluter Extremwert, der sich kaum noch steigern lasse. Per saldo sei die Marktbreite deshalb zwar als gut zu bezeichnen, lege aber dennoch eine Atempause nahe. (30.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >