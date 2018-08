Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 erlebt derzeit den längsten Aufschwung aller Zeiten, so die Analysten der Helaba.Was die Dauer anbelange, habe er den bisherigen Rekord aus den 90er Jahren inzwischen eingestellt. Das Ausmaß der Kurssteigerungen bleibe mit einem Plus von gegenwärtig knapp 300% aber hinter dem sogenannten New Economy-Boom (+417%) zurück. Der S&P 500 müsste noch weitere 30% zulegen, um gleichzuziehen. Das wäre aber nur der positive Teil der Geschichte. Die Schattenseite: Von März 2000 bis Oktober 2002 seien die Notierungen an der Wall Street um fast 50% eingebrochen. Bezogen auf den aktuellen Zyklus würde der S&P 500 dann wieder auf den Stand von Anfang 2016 zurückfallen. Gegenüber dem aktuellen Niveau wäre dies ein Rückgang um 34%. Gesünder als ein solches "Boom & Bust"-Szenario wäre es, wenn Aktien erst einmal eine Verschnaufpause einlegten. Immerhin würden sich die Bewertungsrelationen in den USA deutlich oberhalb des langfristigen Normalbandes bewegen, auch wenn die Spitzenniveaus der 2000er Jahre noch weit entfernt seien. (24.08.2018/ac/a/m)