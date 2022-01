Die US-Staatsanleihen seien zuletzt merklich angestiegen. Die zehnjährige Rendite habe zwischenzeitlich 1,9 Prozent erreicht. Aktuell notiere sie bei 1,76 Prozent.



Zur positiven Einschätzung von BCA Research würden auch die Vorgänge an den Terminmärkten passen. Die Zahl der Netto-Long-Positionen der e-Mini-Kontrakte auf den S&P 500 sei auf den höchsten Stand seit Oktober 2018 gestiegen.



Heiße: Immer mehr Bullen würden mit den Hufen scharren und eine (zeitnahe) Kurserholung auf keinen Fall verpassen wollen.



Insgesamt sei die Stimmung aber noch schlecht, was prinzipiell ein gutes Zeichen sei. Der Fear & Greed Index von CNN notiere aktuell bei 38 (von 100) und signalisiere damit Angst und folglich Zurückhaltung bei Käufen. Dann würden oft wenige gute Meldungen reichen, um die Kurse wieder anzutreiben.



Nach 22 Monaten Hausse ohne nennenswerte Dips sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis es zur Korrektur komme. Während einige Tech-Aktien allerdings immer noch nicht günstig bewertet seien, biete sich bei Qualitätsaktien wie zum Beispiel Apple, Alphabet oder Nike (ISIN: US6541061031/ WKN 866993) eine Top-Einstiegschance. (31.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sieben Prozent notiert der S&P 500 seit Jahresbeginn im Minus, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Bleibe es dabei, wäre es der schlechteste Januar seit Januar 2009 (-8,6 Prozent), als die Märkte die Finanzkrise hätten verdauen müssen. Die große Frage sei nun: Erlebe man den Beginn einer Baisse oder sei das eine ganz normale Korrektur nach einer Top-Rally?Letzteres, würden die Analysten von BCA Research meinen. "Aktien erleiden oft eine Schwächephase, wenn die Bondrenditen plötzlich ansteigen", so die Experten in einem Kommentar. "Allerdings erholen sie sich in der Regel aber wieder, solange sich die Renditen nicht in wirtschaftlich restriktives Gebiet bewegen."