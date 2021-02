Schließlich habe der S&P 500 in Erwartung einer Wiederbelebung der Wirtschaft um 80 Prozent zugelegt.



Hartnett verweise in seinem Kommentar auf die Entwicklung in Israel. Das Land sei mit einer Quote von 82 Prozent Impf-Weltmeister, doch dem Aktienmarkt habe dies gar nicht gutgetan. "Die Performance der israelischen Börse war in letzter Zeit eher mittelprächtig" so Harnett. "Nach einem starken Start ins neue Jahr liegt der TA Main 125 Index, das Hauptbarometer für israelische Aktien, mehr als zwei Prozent unter dem Höchststand vom 20. Januar."



In Großbritannien, wo mittlerweile 25 Prozent der Bevölkerung geimpft worden seien, sei es ähnlich gewesen.



Hartnett halte demnach eine zehnprozentige Korrektur der Aktienmärkte für wahrscheinlich. Sein Kursziel für den S&P 500 bis zum Jahresende laute 3.800 Punkte.



"Der Aktionär" meine: Der Markt sei super gelaufen und eine Korrektur dürfte niemanden wundern. Doch dann dürfte, nein, müsste es mangels Anlagealternativen wieder nach oben gehen. Zumal Geld im Überfluss da sei und manche revolutionäre Trends, wie etwa Cleantech oder vegane Ernährung, noch am Anfang stünden.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es war die beste Impfnachricht seit Wochen: Der Corona-Impfstoff von BioNTech /Pfizer schützt wahrscheinlich auch vor einer Infektion mit dem Erreger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Sei die Pandemie also bald Geschichte? Möglich sei es. Doch laut Michael Hartnett, Analyst bei der Bank of America, könnte dies - paradoxerweise - Stress für die Anleger bedeuten.Nach Einschätzung Hartnetts könnte die Börse bald nach dem Motto "eine gute Nachricht ist eine schlechte Nachricht" vorgehen. Der Experte sehe in einem aktuellen Marktkommentar Anzeichen dafür, dass das beste Szenario bereits im Markt eingepreist und es Zeit sei, sich besser zurückzuziehen.