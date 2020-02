Ausblick: Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei klar intakt, allerdings sei der Index am Fibonacci-Fächer stark überhitzt. Der Index könnte vor einer weiteren Korrektur stehen, die sich im Hinblick auf das große Bild im Wochenchart auch zu einer langfristigen Abwärtsbewegung entwickeln könnte.



Die Short-Szenarien: Der Index könne die Marke von 3.400 Punkten nicht mehr erreichen und tauche nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann der untere Trendkanalbereich bei 3.360 Punkten. Darunter würde wohl die offene Kurslücke bei 3.268 Punkten folgen. Deutlich eintrüben würde sich die Lage für den S&P 500 aber erst mit einem Kursrutsch unter 50er EMA bei aktuell 3.256 Punkten.



Die Long-Szenarien: Der Index könne seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und die Marke von 3.400 Punkten erobern. Mit jedem Punkt über 3.400 Punkten würde sich die Lage aber immer weiter zuspitzen. Der Index sei in den vergangenen Monaten bereits kräftig angestiegen. Üblicherweise kenne die Börse nicht nur eine Richtung. Nach einem langen Kursanstieg folge in der Regel auch wieder eine entsprechend deutliche Kurskorrektur. (18.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 zeigt sich weiter stark und nimmt Kurs auf die runde Marke von 3.400 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Freitag sei der Index bei 3.380 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Vortag seien die US-Börsen aufgrund des Feiertages Presidents’ Day geschlossen gewesen. Nach dem langen Wochenende könnte sich der Index am heutigen Dienstag also etwas dynamischer zeigen. Der S&P 500 zeige auf der einen Seite zwar enorme Stärke, auf der anderen Seite sei der Index auch enorm überhitzt. Auf der Unterseite würden sich zahlreiche Kurslücken befinden und zudem notiere der S&P 500 nur noch etwas unter seinem langfristigen Fibonacci-Fächer, der bei aktuell 3.390 Punkten verlaufe. Nach dem monatelangen Anstieg bleibe aber fraglich, ob der Index diese Steiggeschwindigkeit so beibehalten könne. Zumal sich die Steigung des Anstiegs in den vergangenen Handelstagen etwas abgeflacht habe.