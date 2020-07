Ausblick: Der Aufwärtstrend im S&P 500 sei klar intakt. In Korrekturen hätten sowohl der steigende Trendkanal, als auch der 50er und 200er EMA verteidigt werden können. Die Bullen hätten das Zepter aktuell klar in der Hand.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die aktuelle Aufwärtsbewegung direkt weiter fortsetzen und Kurs auf den oberen Trendkanalbereich bei aktuell 3.230 Punkten nehmen. Damit würde auch das Verlaufshoch vom 08. Juni bei 3.233 Punkten angelaufen werden. In diesem Bereich wäre dann mit einer normalen Korrektur im bestehenden Aufwärtstrend zu rechnen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal heraus nach oben sei aktuell eher nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 habe mit dem Vortageshoch bei 3.282 Punkten die zuvor noch offene Kurslücke bei 3.181 Punkten geschlossen. Damit seien kurzfristig alle Rechnungen nach oben beglichen. Weit entfernt befinde sich noch eine Kurslücke auf der Oberseite bei 3.328 Punkten. Ansonsten habe der S&P 500 zahlreiche Kurslücken auf der Unterseite, die tiefste bei 2.300 Punkten. Der Index drehe noch vor Erreichen der oberen Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 50er EMA bei 3.024 Punkten. Gehe es tiefer, dürfte der untere Trendkanalbereich bei 2.980 Punkten angelaufen werden, wo aktuell auch der 200er EMA verlaufe. (07.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem 07. April in einem steigenden Trendkanal, der bisher mehrfach bestätigt worden ist, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 18. Mai sei dem Index bei 2.940 Punkten per Aufwärtskurslücke der Durchbruch über den 200er EMA gelungen, womit ein langfristiges Stärkesignal gesetzt worden sei. Es sei dann auch ein weiterer schneller Anstieg bis 3.233 Punkte am 08. Juni gefolgt. Die nachfolgende Korrektur sei am 15. Juni bei 2.965 Punkten ausgelaufen. Und damit direkt im Bereich des 200er und 50er EMAs. Der nachfolgende Anstieg sei bis 3.155 Punkte am 19. Juni gelaufen und habe die obere Trendkanalbegrenzung erreicht. Der nachfolgende Rücksetzer sei erneut am 50er EMA bei 2.999 Punkten ausgelaufen. Aktuell befinde sich der S&P 500 in einer neuen Aufwärtsbewegung, die am Vortag ein bisheriges Verlaufshoch bei 3.182 Punkten erreicht habe.