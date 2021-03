Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, es könnte ein weiterer Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung folgen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter hochziehen. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäre dabei zunächst die runde Marke von 4.000 Punkten. In der Folge könnte der S&P 500 noch etwas weiter ansteigen und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 4.050 Punkten anlaufen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal sei aber erstmal nicht zu erwarten.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei nach dem vorherigen Hochlauf fast ohne Korrektur überkauft und könnte vor einem Rücksetzer stehen. Kursrückgänge im Aufwärtstrend würden in der Regel leicht unter dem 10er EMA auslaufen, der sich aktuell bei 3.900 Punkten befinde. Gehe es weiter tiefer, wäre die untere Trendkanalbegrenzung bei 3.860 Punkten die nächste Zielmarke. Darunter könnte der 50er EMA bei 3.830 Punkten den Bären Einhalt gebieten. Unter dem 50er EMA wäre mit einem erneuten Kursrückgang zum Verlaufstief bei 3.723 Punkten zu rechnen. (16.03.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist nach dem Verlaufshoch bei 3.950 Punkten vom 16. Februar deutlich unter Druck geraten und im weiteren Verlauf aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Verlaufstief sei am 04. März bei 3.723 Punkten erreicht worden. In der Folge hätten sich zwei bullishe Tageskerzen mit einem langen unteren Schatten gebildet, die bereits auf ein Verlaufstief und wieder steigende Kurse hingedeutet hätten. Der S&P 500 habe dann auch weiter ansteigen und zunächst den steigenden Trendkanal zurückerobern und dann deutlich über den 10er EMA hochziehen können. Damit sei ein weiteres kurzfristiges Stärkesignal generiert worden. Fast ohne Unterbrechung sei es dann weiter aufwärts gegangen, wobei am Vortag ein neues Verlaufshoch bei 3.970 Punkten markiert worden sei.