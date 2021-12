Ausblick: Der S&P 500 befinde sich kurzfristig in einer Abwärtsbewegung und könnte im Wochenchart vor einem nachhaltigen Abprall an der oberen Trendkanalbegrenzung stehen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne nicht mehr nachhaltig über den 10er EMA im Tageschart ansteigen und deute damit weitere Schwäche an. In der Folge sacke der Index auch unter das Vortagestief bei 4.531 Punkten und könnte dann Kurs auf die Unterstützung um 4.500 Punkte nehmen. Gehe es weiter tiefer, wäre die Unterstützung um 4.300 Punkte die nächste Anlaufmarke. Nur kurz darüber verlaufe auch der 200er EMA im Tageschart bei 4.330 Punkten, der den Bären ebenfalls Einhalt gebieten könnte.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne nachhaltig über den 10er EMA im Tageschart ansteigen und Kurs auf den Widerstand bei 4.700 Punkten nehmen. Gelinge den Bullen hier ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Allzeithoch bei 4.743 Punkten zu rechnen. Darüber könnte dann die Marke von 4.800 Punkten folgen. (21.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Doppeltop bei 4.718 und 4.743 Punkten in einer Abwärtsbewegung und ist zunächst bis auf 4.495 Punkte gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge habe der S&P 500 eine Gegenbewegung einleiten und bis zum Widerstandsbereich bei 4.700 Punkten ansteigen können. Doch hier sei der Index dann erneut nach unten abgeprallt und habe am Vortag im Tagestief bis auf 4.531 Punkte abgegeben. Dann aber sei eine Gegenbewegung gestartet. Der S&P 500 sei bei 4.568 Punkten mit einer bullishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Allerdings weiterhin unter dem wichtigen 50er und 10er EMA. Solange der 10er EMA nicht nachhaltig überschritten werde, sei eher mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Im Wochenchart befinde sich der S&P 500 zudem direkt am Widerstand in der Form der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals.