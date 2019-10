Ausblick: Die Mitte September begonnene Konsolidierung im Index sei noch intakt. In Kürze dürfte die Entscheidung über eine Verlängerung dieser Verschnaufpause oder den Ausbruch auf neue Allzeithochs fallen.



Die Long-Szenarien: Im Fokus stehe nach dem freundlichen Wochenbeginn erneut die charttechnische Hürde bei 2.988 Punkten. Diese müsse der S&P 500 hinter sich lassen, um Potenzial zunächst bis zur 3.000-Punkte-Marke freizuschalten. Etwas darüber wiederum liege bei 3.018 Punkten eine Hürde, die es in sich habe. Spätestens dort hätten sämtliche Aufwärtsbewegungen im September gestoppt. Erst wenn auch diese Barriere genommen sei, laute das Kursziel 3.028 Punkte. Dort notiere das Allzeithoch vom 26. Juli. Ein Ausbruch darüber würde einem charttechnischen Befreiungsschlag gleichkommen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 2.988 Punkten würden sich die Verkäufer durchaus Chancen bewahren. Ihr erstes Ziel müsste allerdings ein Tagesschlusskurs unter 2.954 Punkte sein. Dort notiere nicht nur eine massive horizontale Unterstützung. Inzwischen sei bei 2.954 Punkten auch der EMA50 angekommen. Breche folglich diese Marke, wäre ein Verkaufssignal zumindest in Richtung 2.940 Punkte aktiv. Dort hätte der S&P 500 auch noch eine Kurslücke im Chart zu schließen. Insgesamt weise der Index derer drei auf. Die anderen beiden bei 2.914 und 2.890 Punkten wären aber nur ein Thema, sollte auch bei 2.940 Punkten keine Gegenbewegung einsetzen. Spätestens bei 2.870 Punkten sei der S&P 500 sehr gut unterstützt. Dort hätten sämtliche Abwärtsbewegungen im August gestoppt. (01.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Was der S&P 500 in der Vorwoche an Kursmustern aufbot, konnte weder Bullen noch Bären zufriedenstellen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar habe der Index auf Wochensicht ein Minus aufgewiesen. Mit Blick auf die einzelnen Handelstage hätten sich die Verkäufer aber immer wieder mit starken Gegenbewegungen konfrontiert gesehen. Dabei hätten Erholungen stets am Widerstand bei 2.988 Punkten gestoppt. Erst am Freitag hätten sich die Bären deutlicher zu Wort gemeldet und den S&P 500 zwischenzeitlich unter den EMA50 gedrückt. Doch erneut hätten die Bullen gekontert und am Montag nachgelegt.