Der Aufwärtstrend sei im Tageschart nach dem jüngsten Kursrutsch zwar noch intakt. Allerdings zeige ein Blick auf den Fünf-Jahreschart die Gefahr. Der S&P 500 sei am Fibonacci-Fächer bei 3.330 Punkten nach unten abgeprallt und könnte vor einem langen Kursrückgang stehen.



Ausblick: Der S&P 500 sei nach dem Kursrutsch der Vortage stark angeschlagen. Könne der Index die Lage nicht zügig bereinigen, drohe ein langfristiger Kursrutsch bis unter 3.000 Punkte.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne den steigenden Trendkanal nicht zurückerobern und verstärke seine Abwärtsdynamik. Die erste Anlaufmarke wäre der 50er EMA bei aktuell 3.205 Punkten. Würden die Bären den Index noch tiefer drücken, dürfte der 200er EMA bei aktuell 3.027 Punkten angelaufen werden. Zu beachten sei auch noch die tiefe offene Kurslücke bei 2.948 Punkten, die als langfristiges Anlaufziel der Bären dienen könnte.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne zügig wieder in den steigenden Trendkanal zurückkehren und in der Folge die noch offene Kurslücke bei 3.281 Punkten schließen. In der Folge könnte es einen erneuten Kursrücklauf geben. Solange sich der Index dann aber in dem Trendkanal halten könne, dürfte der langfristige Aufwärtstrend im weiteren Verlauf fortgesetzt werden. Dann wäre mit einem neuen Angriff der Bullen auf die Marke von 3.000 Punkten sowie auf das Allzeithoch bei 3.337 Punkten zu rechnen. (28.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist in den vergangenen Monaten stetig angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Seit dem Verlaufstief vom 03. Oktober bei 2.855 Punkten habe der Index in den vergangenen Monaten mit nur kurzen Korrekturen bis über 3.300 Punkte hochziehen können. Am 22. Januar sei das bisherige Verlaufshoch bei 3.337 Punkten erreicht worden. In der Folge sei der Index wieder abgesackt und habe in den Vortagen deutliche Abwärtsdynamik entwickelt. Am Freitag sei direkt die runde Marke von 3.300 Punkten aufgegeben worden und am Vortag habe der S&P 500 mit einer Abwärtskurslücke eröffnet und sei bis auf 3.243 Punkte in die Tiefe gesackt. Dabei sei auch der seit Oktober bestehende Aufwärtstrendkanal dynamisch nach unten durchbrochen worden.