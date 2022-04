Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 deuten am Montag auf eine leicht schwächere US-Eröffnung hin, da sich der Krieg in der Ukraine fortsetzt und Europa Russland vor neuen Sanktionen wegen "Kriegsverbrechen" warnte, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) gebe am Montag die Anfangsgewinne ab und rutsche leicht ins Minus. Sollte das Paar weiter fallen, könnte das Tagestief vom Freitag getestet werden. Ein Durchbruch könnte mit einem Test der darunter liegenden 1,10er Marke verbunden sein - seit Anfang März spiele diese psychologische Marke eine zentrale Rolle. Im großen Bild stelle der kurzfristige Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nur eine komplexere Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend dar. Am Donnerstag habe das Paar zu schwächeln begonnen, nachdem die 50-Tage-Linie nicht nachhaltig habe zurückgewonnen werden können.Der DAX habe am Montag einen Rückschlag erlitten, nachdem der Index kurz vor Beginn der europäischen Handelssitzung an der 50-Tage-Linie abgeprallt sei. Der gleitende Durchschnitt sei am Donnerstag erneut unterschritten worden, nachdem er nur zwei Tage zuvor zum ersten Mal seit zwei Monaten zurückerobert worden sei. Im Tageschart bleibe die kurzfristige Struktur aufwärts gerichtet, doch die Schwäche an dem besagten Durchschnittswert zeige, dass es für die langfristige Perspektive viel aufzuholen gebe. Andererseits sollte man beachten, dass der Index seit den Tiefs vom März kurzzeitig über 20% an Wert gewonnen habe. (04.04.2022/ac/a/m)