Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 klar intakt, allerdings sei der Index auch deutlich überkauft und notiere mit der oberen Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart an einer massiven Widerstandszone.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 sei nach dem vorherigen langen Hochlauf überkauft und pralle auch diesmal wieder an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten ab und leite eine längere Abwärtskorrektur ein. Ein erstes Schwächesignal wäre dabei ein Kursrutsch unter den 10er EMA im Tageschart. Nachhaltig eintrüben würde sich die Lage im S&P 500 mit einem Kursrückgang unter den 50er EMA im Tageschart. Dies könnte dann ein Hinweis für einen nachhaltigen Abprall an der Trendkanalbegrenzung im Wochenchart sein.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne sich weiterhin über dem 10er EMA im Tageschart halten und damit Stärke zeigen. In diesem Fall setze sich die Seitwärtsbewegung wohl zunächst fort. Gelinge ein Ausbruch aus dem Trendkanal im Wochenchart nach oben, würde ein langfristiges Stärkesignal generiert werden. (17.08.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und bewegt sich dabei seit über zehn Jahren in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei es dem S&P 500 in den vergangenen zehn Jahren nicht gelungen, aus diesem Trendkanal nach oben auszubrechen. Immer wieder sei der S&P 500 an dieser oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt und habe eine längere Abwärtskorrektur eingeleitet. Auch diesmal könne der S&P 500 auf Tagesebene zwar in kleinen Schritten weiter ansteigen, bleibe dabei aber weiterhin im Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung. Ein Durchbruch sei dem S&P 500 auch diesmal noch nicht gelungen, trotz wochenlanger Angriffe auf die obere Trendkanalbegrenzung. Ob doch noch ein nachhaltiger Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal gelinge, bleibe abzuwarten.