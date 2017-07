Ausblick für den heutigen Handelstag:



Heute Morgen notiere der S&P 500 bei 2.462/2.461. Er notiere auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über die 2.460 Punkte zu etablieren. Gelinge dies, so könnten dann das TH von gestern erreicht und bestätigt werden. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die 2.464, die 2.466 und dann die 2.468/69 Punkte die nächsten relevanten Anlaufbereiche. Bei dynamischen Aufwärtsimpulsen könnte der Index auch die 2.470/71 Punkte erreichen. das wäre aber das Maximale, was die Experten ihm heute auf der Oberseite zutrauen würden.



Könne sich der S&P 500 heute nicht über der 2.460 Punkte-Marke etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 2.456, bzw. bis 2.452 Punkte und dann weiter bis zum TT von gestern gehen könnten. Komme es hier zu keiner Stabilisierung, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufbereiche wären dann die 2.448, die 2.444 und dann die 2.441 Punkte. Unter der 2.441 Punkte-Marke wäre die 2.438, die 2.346 und die 2.432 Punkte die nächsten relevanten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim S&P 500 seien heute bei 2.462/66 als auch bei 2.471 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 2.479 als auch bei 2.484 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 2.452/48/44 als auch bei 2.438 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 2.432 als auch bei 2.428/24 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



2.463 (2.469) bis 2.450 (2.444) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (19.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 notierte gestern Morgen im Bereich der 2.462/2.458, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe zunächst am Vormittag sein TH markiert. Von hier aus sei es dann sukzessive und mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag dann in dynamischen Abwärtsimpulsen an die 2.450 Punkte gegangen. Hier hätten die Bullen dann zugegriffen und den Index dann gemächlich an die 2.460 Punkte-Marke zurückgeschoben. In diesem Bereich sei der SP500 dann gestern aus dem Handel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der S&P 500 mit dem Überschreiten des TH des Vortags weiter bis in den Bereich der 2.464 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei ganz knapp verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 2.452 Punkte weiter bis 2.448 Punkte gegangen. Die 2.452 Punkte seien unterschritten worden, die 2.448 Punkte seien nicht erreicht worden. Damit habe das Setup auf der Unterseite nicht gegriffen.Chartcheck:Das Chartbild beim S&P 500 habe sich durch die Aufwärtsbewegung am Donnerstag als auch am Freitag deutlich aufgehellt. Der Index habe sich mit dem Move über die 20 Tages-Linie (im Daily) schieben können und habe sich gestern hier festsetzen können. Gestern habe er den Anstieg weiter konsolidiert. Der Rücksetzer an die 2.450 Punkte seien zeitnah zurückgekauft worden. Das Chartbild sei nach wie vor bullisch.TH: 2.463,17 (Vortag: 2.462,78)/ TT: 2.450,14 (Vortag: 2.456,78)/ Range: 13,03 Pkte (Vortag: 6,00 Pkte)