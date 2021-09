EUR/USD (ISIN EU0009652759 / WKN 965275) durchbreche am Mittwoch nach Beginn des europäischen Kassahandels das am 20. August bei 1,1664 ausgebildete Jahrestief. Am Dienstag habe das Paar die Wochenverluste weiter ausgebaut und knapp unterhalb des Tiefs der Vorwoche schließen können. Das nächste potenzielle Ziel für die Verkäufer wäre der Doppelboden, der im November 2020 bei 1,1612 ausgebildet worden sei. Solange das Hoch bei 1,1750 nicht überwunden werde, bleibe der Abwärtstrend intakt.



Der DE30 habe sich am Mittwoch um fast 200 Punkte von dem Tief des Vortages erholen können. Am Dienstag habe der deutsche Leitindex um mehr als 300 Punkte nachgegeben, nachdem in den vergangenen zwei Handelstagen ein Bearish-Engulfing und ein Shooting Star ausgebildet worden seien, sodass der Kursrückgang nicht überrascht haben dürfte. Um den langfristigen Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten, dürfe der Boden an der Marke von 15.000 Punkten nicht nachhaltig unterschritten werden.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Future auf den S&P 500 erholt sich am Mittwoch um 0,71% und durchbricht das lokale Hoch, das gestern am späten Abend bei 4.372 Punkten ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Am Dienstag habe der marktbreite Aktienindex um mehr als 2% nachgegeben, da die hohen Energiepreise, die die Inflationserwartungen und die Anleiherenditen steigen lassen würden, den Tech-Sektor belastet hätten und die Republikaner einen Vorstoß der Demokraten zur Anhebung der Schuldenobergrenze blockiert hätten.