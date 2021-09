Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen ist der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in eine Verschnaufpause übergegangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Kursrückgang von 4.546 Punkten bis auf 4.446 Punkte reiche dabei bis zur 38-Tages-Linie (akt. bei 4.452 Punkten). In diesem Zusammenhang möchten die Analysten nochmals an ihre Analyse vom 20. August erinnern: Die Drawdowns im bisherigen Jahresverlauf 2021 seien allesamt sehr mild ausgefallen. Der größte Rückschlag sei mit einem Minus von 5,7% dabei noch die Korrektur von Februar/März gewesen. Zuletzt hätten die Konsolidierungen ein noch geringeres Ausmaß angenommen. Damit sei man bei der gegenwärtigen Gretchen-Frage: Sei der Rücklauf an den gleitenden Durchschnitt wie so oft im bisherigen Jahresverlauf eine Kaufgelegenheit oder breche die Bastion dieses Mal? Die saisonalen Rahmenbedingungen - Stichwort: korrekturanfälliges Q3 - würden noch zur Zurückhaltung mahnen.



In die gleiche Kerbe würden derzeit verschiedene Indikatoren schlagen. Hervorheben möchten die Analysten den RSI und den MACD, die jeweils eine negative Divergenz ausweisen würden, indem die letzten Rekordstände nicht mehr bestätigt worden seien. Rutsche der S&P 500® unter die 38-Tages-Linie, würden die horizontalen Marken bei rund 4.400 Punkten den nächsten Rückzugsbereich definieren, ehe das Juli-Tief bei 4.233 Punkten wieder auf die Agenda rücke. (14.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >