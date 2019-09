Ausblick: Diese negative Kerzenformation sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, obwohl noch kein kräftiger Verkaufsdruck festzustellen gewesen sei. Sollte jedoch eine weitere bearishe Tageskerze folgen, dürfte der Index zumindest auf dieses Kursniveau zurückfallen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 3.020 Punkten bestehe die Gefahr, dass der Index temporär unter die 2.950 Punkte-Marke zurückfalle. Bei 2.937 Punkten besitze der Index noch ein größeres offenes Gap. Gleichzeitig verlaufe dort der EMA50 im Tageschart. Daher sei es gut möglich, dass dort die Korrektur ende.



Die Long-Szenarien: Erfolge in den nächsten Tagen ein Rebreak über die 3.020 Punkte-Marke, würden sich die bearishen Tageskerzen in Luft auflösen. In diesem Fall wäre ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch sehr wahrscheinlich. Die Zielzone läge bei 3.050 Punkten. (17.09.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der marktbreite S&P 500-Index konnte am 11. September wieder über der 3.000 Punkte-Marke schließen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieses Kursniveau sei zuletzt Ende Juli überschritten worden. In der Zwischenzeit sei eine recht volatile Seitwärtsphase gefolgt, die mit dem Anstieg über 2.950 Punkte beendet worden sei. In der letzten Woche habe der Index bei 3.020 Punkten ein Verlaufshoch markiert. Um das Allzeithoch zu überbieten, wäre allerdings ein Vorstoß bis 3.028 Punkte nötig gewesen. Doch bereits nach dem Hoch bei 3.020 Punkten sei eine stark bearische Tageskerze gefolgt. Diese sei am Freitag bestätigt worden. Zudem sei am gestrigen Wochenbeginn eine größere negative Kurslücke in den Chart gerissen worden.