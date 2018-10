Ausblick: Nach dem Verlassen des mittelfristigen Aufwärtstrends bestehe die Gefahr, die Korrektur deutlich auszudehnen. Gelinge hingegen eine Rückeroberung des Trends, sei eine starke Aufwärtswelle drin.



Die Long-Szenarien: Wenn der Index den steilen Abwärtstrend der Vorwochen bei 2.720 Punkten klar durchbrechen könne, biete sich die Chance einer Zwischenerholung bis 2.817 Punkte. Gelinge der Anstieg über diese Barriere, könnte sich der Wert auch zum starken Widerstand bei 2.873 Punkten bewegen, um die Rally mittelfristig fortzusetzen. In einem weiteren Schritt dürften in diesem Fall auch 2.941 Punkte erreichbar werden.



Die Short-Szenarien: Nach dem Rückfall unter die 2.710 Punkte-Marke seien weitere Abgaben bis zur 2.594 Punkte-Marke relativ direkt möglich. Zwischen der 2.491 Punkte-Marke und der 2.533 Punkte-Marke könnte die Käuferseite anschließend wieder im Vorteil sein. Der wichtigen Unterstützung bei 2.491 Punkten nähere sich darüber hinaus der langfristige Aufwärtstrend. (30.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Im März 2018 bewegte sich der S&P 500-Index ausgehend von 2.594 Punkten aufwärts, um direkt auf ein neues Rekordhoch bei 2.941 Punkten zu steigen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Auf diesem Niveau habe der Index in den vergangenen Wochen ein kleines Doppelhoch ausgebildet, welches mit dem Rückfall unter die 2.903 Punkte-Marke aufgelöst worden sei. Der Kursverlauf sei daraufhin stark abgerutscht und sei bis zum längerfristigen Aufwärtstrend zurückgefallen. Darüber hätten sich die Notierungen ausgehend von der 2.710 Punkte-Marke stabilisieren können und eine Kurserholung bis zur 2.817 Punkte-Marke geschafft. Die Bären hätten sich in den Vorwochen aber letztlich durchgesetzt, was den Index klar aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend herausgeführt habe.