Ausblick: Der Index habe das zuletzt ausgegebene Abwärtsziel bei 2.760 Punkten abarbeiten können. Ein Test der runden 2.700 Punkte-Marke könnte in dieser Woche allerdings noch ausstehen.



Die Short-Szenarien: Der Index bleibe unterhalb der 200-Tage-Linie angeschlagen. Die Bären hätten es sozusagen selber in der Hand, einen weiteren Ausverkauf zu erzwingen. Ein neues prozyklisches Verkaufssignal würde unterhalb von 2.700 Punkten entstehen. Ein prädestiniertes Korrekturziel läge an der 2.650 Punkte-Marke. Auf diesem Kursniveau hätten die Käufer dann allerdings die Möglichkeit einer Trendumkehr.



Die Long-Szenarien: Um ein erstes schwaches Kaufsignal zu erhalten, müsste der Index über der 2.800 Punkte-Marke schließen. Anschließend könnte der S&P 500-Index wieder die markante Widerstandszone bei 2.870 Punkten anvisieren. Ein Tagesschlusskurs über 2.870 Punkten dürfte den Startschuss für eine neue Rally ermöglichen. (04.06.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index war seit einigen Tagen klar in Bärenhand, denn erst ein Tagesschlusskurs über der 2.850 Punkte-Marke hätte an dieser Situation etwas geändert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch der marktbreite Index habe diese Hürde in der vergangenen Woche nicht überwinden können, sondern sei stattdessen deutlich unter die vielbeachtete Durchschnittslinie EMA200 zurückgefallen. Diese 200-Tage-Linie verlaufe in dieser Woche bei 2.777 Punkten. Der gestrige Wochenauftakt sei zudem ganz klar bärisch gewesen, da der Index bei 2.728 Punkten ein neues Verlaufstief markiert habe. Ein wenig Hoffnung keime jedoch auf, weil kurz vor Handelsschluss die Käufer auf das Parkett zurückgekommen seien. Doch für ein handfestes Intraday-Reversal habe die Zeit nicht mehr gereicht.