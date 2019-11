Ausblick: Der S&P 500 bewege sich im steilen Aufwärtstrend und habe seinen langfristigen Steigwinkel mit dem Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal erneut erhöht.



Die Long-Szenarien: Der Index könne die aktuelle Kaufeuphorie weiter nutzen und auch den Widerstand von 3.130 Punkten nachhaltig überwinden. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zur Marke von 3.150 Punkten zu rechnen. Solange der Index über 3.100 Punkten notiere, sei eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der Index könne den Widerstand von 3.130 Punkten nicht nachhaltig überwinden und drehe wieder nach unten ab. Die erste Anlaufmarke wäre dann erneut die obere Begrenzung des alten, steigenden Trendkanals bei 3.100 Punkten. Hier könnte eine Korrektur bereits wieder auslaufen. Unter 3.100 Punkten würde sich die Lage für den Index aber langsam eintrüben und ein Rücklauf bis 3.050 und 3.000 Punkte möglich werden. (26.11.2019/ac/a/m)







