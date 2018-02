Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern verwiesen wir auf den besten Jahresauftakt beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit 1997 (+5,3 %), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nur wenige Anleger hätten nach der Rally von 2017 nochmals einen so erfolgreichen Januar auf dem Radarschirm. Diese Erkenntnis führe uns zu einem Szenario, das die Analysten im Rahmen ihres "Jahresausblicks" mitunter diskutiert hätten: So würden die Aktienbullen die Ausprägung einer "Fahnenstange" nach Norden vermissen - gewissermaßen den "final blow-off", der die Rally endgültig beende. Zunächst einmal müsse festgehalten werden, dass eine nochmalige Dynamisierung des Aufwärtstrends keinesfalls eine zwingende Voraussetzung für die Ausprägung eines wichtigen Markttopps darstelle. Aber die großen Blasen der letzten 90 Jahre würden sich oftmals durch eine solche Entwicklung auszeichnen. Deshalb hätten die Analysten die Kursentwicklung der letzten sechs Monate vor dem Topp diverser Blasen (Dow Jones 1929, Gold 1980, Nikkei 1989, NASDAQ 2000, S&P Homebuilding Index 2005 und Öl 2008) analysiert. Im Durchschnitt sei es im letzten halben Jahr vor dem Topp zu Kurszuwächsen von 71% gekommen. Selbst wenn nur die vier Aktienmärkte berücksichtigt würden, betrage das Kursplus gut 45%. Die aktuelle 6-Monats-Kursentwicklung von +16 % beim S&P 500 spreche demnach eher für eine unterdurchschnittlich ausgeprägte oder gar eine noch fehlende Blase. (02.02.2018/ac/a/m)