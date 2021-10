Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im S&P 500 wieder intakt, allerdings befinde sich der Index nun in dünner Luft an zwei wichtigen Widerständen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 drehe im oberen Bereich des Trendkanals im Wochenchart wieder nach unten ab und nehme Kurs auf den 10er EMA. Dieser sei in der Regel die erste Korrekturmarke bei einer echten Abwärtskorrektur. Gehe sich die Korrektur weiter aus, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 50er EMA zu rechnen. Erst unter dem 50er EMA würde sich die Lage für den S&P 500 auch langfristig wieder eintrüben und ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 4.300 Punkten zu erwarten sein.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne direkt weiter hochziehen und über dem 10er EMA bleiben. Die erste Anlaufmarke wäre der untere Trendkanalbereich im Tageschart um 4.600 Punkte. (26.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 hatte sich seit dem Verlaufshoch bei 4.545 Punkten in einem Abwärtstrend befunden und ist dabei aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart nach unten ausgebrochen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im Bereich von 4.300 Punkten habe der S&P 500 aber einen Boden ausbilden und in der Folge zunächst über den 10er EMA und dann wieder über den 50er EMA ansteigen und damit ein Stärkesignal generieren können. Ohne echte Abwärtskorrektur sei es dann weiter aufwärts gegangen und auch am Vortag habe der S&P 500 im Tageshoch bei 4.572 Punkte ansteigen können. Dabei notiere der Index klar über dem 10er EMA, womit weiterhin Stärke angezeigt werde. Möglicherweise ziehe der S&P 500 noch bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart hoch. Allerdings befinde sich der S&P 500 im Wochenchart bereits an der oberen Begrenzung des Trendkanals und könnte hier wieder nach unten abprallen.