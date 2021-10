Der Abwärtstrend sei klar intakt und solange der 10er EMA nicht nachhaltig zurückerobert werde, sei direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 laufe in Aufwärtskorrekturen nur bis zum 10er EMA hoch und drehe dann wieder nach unten ab. Breche der S&P 500 auch unter die Unterstützung von 4.300 Punkten, wäre mit einem Kursrückgang zum 200er EMA bei 4.227 Punkten zu rechnen. Unter der wichtigen Trendlinie würde sich die Lage für den S&P 500 langfristig eintrüben.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 könne nachhaltig über den 10er EMA ansteigen und Kurs auf den 50er EMA nehmen. Gelinge auch ein Durchbruch über den 50er EMA, würde sich die Lage wieder langsam aufhellen und der Widerstand um 4.470 Punkte angelaufen werden können. (05.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 4.545 Punkten in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der S&P 500 habe dabei zunächst den 10er EMA nach unten durchbrochen und damit ein kurzfristiges Schwächesignal generiert. Der 10er EMA habe in der Folge auch nicht mehr nachhaltig zurückerobert werden können, womit das Schwächesignal bestätigt worden sei. Am 17. September sei der S&P 500 aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen und am 20. September sei es direkt zum Durchbruch unter den 50er EMA gekommen. Der 50er EMA habe zuvor in tieferen Korrekturen immer wieder gehalten können. Der Durchbruch nach unten habe also die Schwäche im S&P 500 untermauert. Besonders auch im Hinblick auf das große Bild, wo der S&P 500 an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten abgeprallt sei und vor einem längeren Rücklauf stehen könnte.