Ausblick: Der S&P 500 sei nach dem starken Hochlauf bereits seit langem überhitzt gewesen. Der Fear & Greed-Index von CNN Money habe bereits länger im Bereich Extreme Greed notiert und damit ebenfalls vor wieder fallenden Kursen gewarnt.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 habe mit der schwarzen Vortageskerze eine Abwärtsbewegung eingeleitet und dürfte weiter unter den 10er EMA absacken. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 50er EMA bei aktuell etwa 3.540 Punkten. In diesem Fall würde auch der Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 3.640 Punkten wieder nach unten durchbrochen werden. Würden die Bären auch den 50er EMA im Tageschart durchbrechen, wäre erneut ein Rücklauf bis zum 200er EMA bei 3.300 Punkten zu erwarten. Unter dem 200er EMA würde sich die Lage für den S&P 500 auch langfristig eintrüben.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten die Kursschwäche vom Vortag abschütteln und sich im Bereich des 10er EMA halten. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Angriff auf die Marke von 3.700 Punkten zu rechnen, wobei bei einem Durchbruch nach oben das Verlaufshoch bei 3.712 Punkten überschritten werden dürfte. (15.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 ist seit dem Verlaufstief am 30. Oktober bei 3.233 Punkten kräftig angestiegen und konnte fast ohne Pause bis zum Verlaufshoch vom 09. Dezember bei 3.712 Punkten hochziehen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Abwärtsbewegungen hätten sich kaum entwickeln können und seien direkt am 10er EMA ausgelaufen. Nun könnte aber mit den beiden tieferen Verlaufshoch bei 3.712 und 3.697 Punkten eine Wende nach unten bevorstehen. Zu beachten sei, dass der S&P 500 nur bis knapp über den 10er EMA angestiegen sei und die Aufwärtsbewegung dann beendet habe - ein bearishes Signal. Dabei würden Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend in der Regel leicht unterhalb des 10er EMA und Aufwärtskorrekturen im Abwärtstrend leicht oberhalb des 10er EMA auslaufen. Die schwarze Vortageskerze deute ebenfalls auf weitere Schwäche hin.