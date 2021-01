Ausblick: Der Aufwärtstrend der Vorwochen könnte sich mit der bullishen Tageskerze vom Vortag direkt fortsetzen.



Die Long-Szenarien: Der S&P 500 gebe weiter Gas und steige über das Verlaufshoch bei 3.861 Punkten vom 23. Januar. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zur nächsten Zielmarke bei 3.900 Punkten zu rechnen. Über der Marke von 3.900 Punkten könnten die Bullen dann das große Ziel von 4.000 Punkten ansteuern. Doch das Kursziel der aktuellen Aufwärtsbewegung könnte im Bereich von 4.070 Punkten an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals liegen.



Die Short-Szenarien: Der S&P 500 könne das Verlaufshoch bei 3.861 Punkten nicht mehr überschreiten und drehe wieder nach unten ab. Tauche der Index dann nachhaltig unter den 10er EMA ab und fange sich nicht wie zuvor leicht unterhalb des 10er EMA, würde sich die Lage für den S&P 500 wieder deutlich eintrüben und ein Rücklauf bis zum 50er EMA bei 3.697 Punkten möglich werden. (26.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index S&P 500 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 3.233 Punkten Ende Oktober in einem steilen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 04. November habe der 50er EMA bei 3.375 Punkten übersprungen und damit ein neues bullishes Signal generiert werden können. Gleichzeitig sei es auch zu einer Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA im Tageschart gekommen, was ebenfalls bullish einzustufen gewesen sei. Der Index habe dann auch weiter kräftig angezogen, wobei die Abwärtskorrektur leicht unterhalb des 10er EMA bei 3.797 Punkten zum Stehen gekommen sei. In der Folge habe der Index wieder hochgezogen und dabei eine Tagesumkehr vollzogen. Per Handelsschluss sei der S&P 500 mit einer sehr bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen.