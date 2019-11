Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

22,50 EUR +0,67% (27.11.2019, 11:37)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

22,60 EUR +1,80% (27.11.2019, 13:11)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (27.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) von "buy" auf "accumulate" herab.Der in Wien ansässige Immobilienkonzern S IMMO AG besitze ein sehr gut diversifiziertes Portfolio von Büro-, Geschäfts- und Wohnimmobilien im Volumen von rund 2,3 Mrd. Euro in sieben europäischen Ländern. Die Kernmärkte Deutschland und Österreich würden einen Anteil von rund 67% am Bestand ausmachen, während die Regionen Osteuropa und Südosteuropa einen Anteil von rund 33% am Portfolio hätten.Das Unternehmen habe gestern den Bericht für die ersten neun Monate 2019 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz am Nachmittag eingeladen. Die Zahlen würden wie schon die Halbjahresergebnisse auf ein überaus erfolgreiches Gesamtjahresergebnis schliessen lassen. Die FFO I Steigerung sei mit 11% auf 53 Mio. Euro sehr üppig ausgefallen. Die Mieteinnahmen seien um 15% gestiegen, was sowohl Akquisitionen, vornehmlich in deutschen Städten, aber auch einer starken Like-for-Like Performance im Bestandsportfolio geschuldet gewesen sei. Das cash-getriebene EBITDA-Ergebnis sei ähnlich wie die FFO Kennzahl um 8% auf 68 Mio. Euro gestiegen, während das EBIT von 103 Mio. Euro auf 199 Mio. Euro fast habe verdoppelt werden können und von einem sehr guten Bewertungsergebnis in Deutschland, aber auch in Österreich und CEE habe profitieren können.Neben den hervorragenden Unternehmensergebnissen sei gestern die Meldung gekommen, dass die Gespräche mit Immofinanz über eine mögliche Zusammenführung der Unternehmen nun beendet seien, da man sich im Wesentlichen nicht über eine Exchange Ratio habe einigen können. Der Analyst denke, dass es vielleicht besser sei, sich auf die starke eigene operative Performance und andere lukrative Möglichkeiten des internen und externen Wachstums zu konzentrieren. Das Unternehmen sei die von der Performance her beste ATX-Aktie der ersten neun Monate mit einem Plus von über 45% gewesen. Der Analyst könne dies gut nachvollziehen und gehe weiter von einer positiven Kursperformance aus. Nach den Neunmonatszahlen und der positiven Meldung zur Beendigung der Gespräche mit Immofinanz erhöht er nun sein Kursziel von 24,00 Euro auf 25,00 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link