6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

22,70 EUR +0,67% (28.04.2022, 11:12)



Wiener Börse-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

22,80 EUR +1,11% (28.04.2022, 11:06)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Wiener Börse-Symbol S IMMO-Aktie:

SPI



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (28.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) unter die Lupe.Die S IMMO habe heute Morgen die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 bekannt gegeben, die in allen Bereichen über den Erwartungen gelegen hätten. Der Gewinnanstieg sei hauptsächlich durch einen weiteren starken positiven Bewertungseffekt in Höhe von EUR 50 Mio. im vierten Quartal und ein besser als erwartetes Hotelergebnis von EUR 7,5 Mio. für das Jahr unterstützt worden. Die Nettomieteinnahmen seien im Jahresvergleich um 6,5% auf EUR 131,3 Mio. aufgrund von Akquisitionen gestiegen, und die Analysten würden erwarten, dass die jüngsten Portfolioerweiterungen auch im GJ 2022 einen positiven Beitrag leisten würden. Die besseren Erträge bei gleichbleibenden Immobilienaufwendungen (EUR 67 Mio.) seien der Grund für den deutlichen Anstieg der Nettomieteinnahmen auf EUR 109,5 Mio. (RBIe EUR 102 Mio., GJ 20 EUR 91,5 Mio.) gewesen.Kompensiert worden sei dies durch erhöhte Gemeinkosten in Höhe von EUR 28,2 Mio. (GJ 20 EUR 20,4 Mio.) aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der IMMOFINANZ und Veränderungen im Vorstand. Dennoch habe das EBITDA mit EUR 81,3 Mio. (RBIe EUR 79,7 Mio.) noch über den Analysten-Erwartungen gelegen. Das Bewertungsergebnis von EUR 199 Mio. (RBIe EUR 145 Mio.) habe zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung in allen Bereichen unterhalb des EBITDA geführt. Das Ergebnis aus Immobilienbewirtschaftung (FFO I) von EUR 60,8 Mio. habe in etwa den Analysten-Erwartungen (EUR 60,3 Mio.) entsprochen und habe leicht über den Konsenserwartungen (EUR 58,4 Mio.) gelegen.Aufgrund der höher als erwartet ausgefallenen Gewinne hätten der EPRA NAV von EUR 29,3 und der Buchwert je Aktie von EUR 23,6 ebenfalls 2 bis 3% über den Erwartungen gelegen. Das Unternehmen habe zum Jahresende über einen beträchtlichen Barmittelbestand von EUR 420 Mio. zur Reinvestition in das Portfolio und eine solide LTV-Quote von 40,4% verfügt.Das Management der S IMMO werde eine Dividende von EUR 0,65 je Aktie vorschlagen, was leicht über den Erwartungen der Analysten (EUR 0,60) liege und einer Dividendenrendite von ca. 3% entspreche.Die Analysten würden die Ergebnisse positiv sehen, da das Unternehmen die Ergebniserwartungen deutlich übertroffen habe und der FFO I im GJ 21 wieder das Rekordniveau der GJ 18 und 19 erreicht habe, obwohl die Profitabilität des Hotel-Segments immer noch ca. EUR 9 Mio. hinter jenen Jahren zurückliege. Die Dividenden von IMMOFINANZ und CA IMMO hätten mit EUR 19,5 Mio. zum FFO I beigetragen - Einnahmen, die im Laufe dieses Jahres durch mieterzeugende Vermögenswerte ersetzt werden müssten.Die letzte Empfehlung zur S IMMO-Aktie lautete "halten", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.