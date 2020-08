Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

14,56 EUR -0,41% (26.08.2020, 09:22)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

14,74 EUR +2,65% (26.08.2020, 13:45)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (26.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Analyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI).Das Unternehmen habe gestern den Halbjahresbericht 2020 veröffentlicht. Die Zahlen seien erfreulich gewesen, da nach dem bewertungsbedingten Verlust auf Ebene der Bottom Line ein Turn-Around im zweiten Quartal habe erzielt werden können und das Gesamtergebnis der ersten sechs Monate ins Plus gedreht sei. Nach einem Nettoverlust von 21,4 Mio. Euro im ersten Quartal habe das Halbjahr mit einem Nettogewinn von knapp 16 Mio. Euro beendet werden können (1H 2019: 148 Mio. Euro). Das Bewertungsergebnis, das im 1. Quartal 2020 aufgrund der Annahme höherer Yields in Osteuropa noch bei -31,5 Mio. Euro gelegen habe, sei ins Plus gedreht und habe bei +10,2 Mio. Euro für die ersten sechs Monate gelegen. Scharff habe bereits in seinem Update vom 12. Mai darauf hingewiesen, dass er eher nicht an ein negatives Revaluation Ergebnis für das Gesamtjahr 2020 glaube und sehe sich hiermit nun voll bestätigt. Seine Annahme von +17 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2020 lasse der Analyst daher unverändert. Der Grund für das positive Bewertungsergebnis habe im Wesentlichen an Hochwertungen im deutschen Portfolio gelegen, was auf die gute Vermietungssituation und teilweise auch auf das Thema Yield Compression zurückzuführen sei.Die Mieterlöse des ersten Halbjahrs hätten leicht von 58,1 Mio. Euro auf 60,6 Mio. Euro gesteigert werden können, auch wenn das 2. Quartal auf stand alone Basis bedingt durch die Pandemie einen ganz kleinen Rückgang von 29,7 Mio. Euro auf 29,4 Mio. Euro gebracht habe. Die Hotelerlöse seien erwartungsgemäß sehr stark im ersten Halbjahr von 27 Mio. Euro auf nur noch rund 11 Mio. Euro zurückgegangen und hätten sich mehr als halbiert. Allerdings habe man die Aufwendungen des Hotelbetriebs fast in einem ähnlichen Umfang herunterfahren können.Die bilanzielle Situation stelle sich weiter sehr komfortabel dar. Die Eigenkapitalquote liege bei 44%, sogar etwas höher als am Jahresende 2019 (41%). Der LTV liege mit 44,6% ebenfalls etwas niedriger als noch zu Jahresende 2019 (46,9%). Die cost of funding würden unverändert bei knapp 2,3% bleiben. Die liquiden Mittel würden weit über 220 Mio. Euro und ebenfalls deutlich höher als zum Jahresende 2019 liegen, was weitere lukrative Zukäufe auf dem deutschen Immobilienmarkt in der zweiten Jahreshälfte erlauben sollte, die den Cash Flow stärken würden. Der Analyst nehme das Kursziel für die S IMMO Aktie nach dem Turn-Around in der Bottom Line, dem deutlich aufgehellten Bewertungsergebnis, der komfortablen bilanziellen Situation und vor dem Hintergrund der bestätigten Dividende von 70 Cent für die HV am 12. Oktober von 20 Euro auf 21 Euro herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link