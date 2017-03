Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

11,45 EUR -2,14% (07.03.2017, 14:04)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (07.03.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen habe gestern vorläufige Zahlen zum 2016er EBIT und Nettogewinn veröffentlicht, die auf Rekordniveau weit über den 2015er Zahlen gelegen hätten, die auch schon einen Rekord dargestellt hätten. Nachdem bereits Mitte Februar aufgrund der Yield Compression in den wichtigen Immobilienmärkten, insbesondere in Deutschland, ein sehr hohes Bewertungsergebnis habe vermeldet werden können, habe Scharff seine Prognose zum 2016er Nettogewinn auf rund 180 Mio. Euro geschraubt. Dies habe sich immer noch als zu niedrig erwiesen. Die Gesellschaft habe gestern eine Bottom Line von rund 200 Mio. Euro vermeldet. Beim EPRA NAV je Aktie sei der Analyst in seinem letzten Update vom 17. Februar von einer Range von 14,20 bis 14,60 Euro ausgegangen. Die Firma habe einen EPRA NAV von rund 14,60 gemeldet und liege damit am oberen Ende der Einschätzung des Analysten.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, hatte die S IMMO-Aktie bereits vor gut zwei Wochen am 17. Februar mit einem von 12 auf 13 Euro angehobenen Kursziel zum Kauf gestellt und sieht sich nun vollauf bestätigt. Er behalte daher sein "buy"-Rating und ebenso sein Kursziel. (Analyse vom 07.03.2017)Xetra-Aktienkurs S IMMO-Aktie:11,64 EUR -1,36% (07.03.2017, 09:06)