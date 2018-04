Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

16,64 EUR +1,09% (06.04.2018, 13:09)



Wiener Börse-Aktiekurs S IMMO-Aktie:

16,70 EUR +1,21% (06.04.2018, 14:52)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (06.04.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienkonzerns S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) von "buy" auf "accumulate" herab.Das Unternehmen habe am gestrigen Tage den Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis sowie der Nettogewinn und das Bewertungsergebnis hätten leicht über der Analystenschätzung gelegen, während die Mieteinnahmen, das Finanzergebnis und der FFO im Rahmen der Analystenerwartungen gewesen seien. Nach dem Rekordergebnis im Vorjahr habe das Unternehmen trotz der zahlreichen und lukrativen Verkäufe in 2016 und 2017 nahezu an die Mieteinnahmen aus dem Vorjahr anknüpfen können. Die Mieteinnahmen hätten mit 112 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert von 118 Mio. Euro gelegen. Die cash-getriebenen FFO seien hingegen sogar von rund 40 Mio. Euro in 2016 auf fast 43 Mio. Euro gestiegen.Das Bewertungsergebnis, welches von Neuvermietungen sowie von der Yield compression in allen Märkten profitiert habe, sei mit 128 Mio. Euro über der Analystenschätzung von 114 Mio. Euro gewesen. Hier gelte zu beachten, dass das Portfolio nach Meinung des Analysten immer noch nicht aggressiv bewertet sei und somit noch Potenzial für weitere Aufwertungen in den kommenden Jahren bestehe. Das Netto-Finanzergebnis des Unternehmens sei gegenüber dem Vorjahreslevel von 55 Mio. Euro erfreulicherweise auf nur noch 41 Mio. Euro um 25% gesunken. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe letztendlich mit 130 Mio. Euro über der Analystenerwartung von rund 126 Mio. Euro gelegen.S IMMO habe in den vergangenen Jahren zu günstigen Preisen neue Objekte gekauft und habe diese nach Weiterentwicklungen und Modernisierungsarbeiten zu sehr guten Konditionen verkaufen können. Hierfür seien z.B. der Verkauf der Hoch Zwei und der Plus Zwei Landmark Offices in Wien sowie das Shoppingcenter Serdika in Sofia sehr gute Beispiele. Diese Verkäufe würden jedoch folglich zu Einschnitten im FFO-Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr 2018 führen, welche jedoch durch die bereits getätigten Zukäufe in Deutschland und die baldigen Fertigstellungen mehrerer namhafter Projekte schon im aktuellen Jahr teilweise ausgeglichen werden könnten. Der Fokus im deutschen Residential Markt sei von Berlin mehr in Richtung der Sekundärstädte wie z.B. Leipzig gerückt. Dies sei nach Meinung des Analysten ein guter Schritt, um dort von den höheren Renditen und besseren Chancen zu profitieren, weil Berlin teuer geworden sei.Nach dem signifikanten Kursanstieg der S IMMO-Aktie, rund 14% in den letzten zwei Monaten, verringert Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, sein Rating von "buy" auf "accumulate". (Analyse vom 06.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link