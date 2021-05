XETRA-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (19.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) unter die Lupe.Bei der SYZYGY-Aktie sehe es im Moment richtig spannend aus. Das Unternehmen habe die Talsohle operativ durchschritten und das Geschäft in Großbritannien auf Zug gebracht. Und das Deutschland-Geschäfts sollte nachziehen. Die Analysten würden die faire Bewertung der SYZYGY-Aktie knapp oberhalb der 9-Euro-Marke sehen. SYZYGY sei daher eine spannende Comeback-Chance. Anleger könnten jetzt einen Fuß in die Tür stellen und auf die Bestätigung des positiven Trends bei der Werbe- und Digitalagentur setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.05.2021)