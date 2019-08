Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

8,70 EUR +0,46% (07.08.2019, 15:16)



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (07.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Die operative Entwicklung der ersten sechs Monate 2019 sei bei der SYZYGY AG, wie auch schon in den vorangegangenen Berichtsquartalen, heterogen gewesen. Während die in Deutschland tätigen Tochtergesellschaften von einer anhaltend guten Auftragslage profitiert hätten und demzufolge ein Umsatzwachstum in Höhe von 3,1% auf 23,62 Mio. Euro (VJ: 22,90 Mio. Euro) erreicht hätten, habe sich die Umsatzschwäche der ausländischen SYZYGY-Gesellschaften fortgesetzt. Aufgrund der erwartet schwachen Entwicklung des Design & Build-Geschäftes in Großbritannien hätten sich die im Ausland erzielten Umsätze um -16,7% auf 8,86 Mio. Euro (VJ: 10,63 Mio. Euro) gemindert. In Summe bedeute dies für die SYZYGY AG ein 2%-iger Umsatzrückgang auf 31,57 Mio. Euro (VJ: 32,22 Mio. Euro).Die Gesellschaft habe in den vergangenen Berichtsperioden zunehmend den Fokus auf den deutschen Kernmarkt gelegt, was durch die erfolgten Investitionen und zuletzt getätigten Akquisitionen belegt werde. Bei den ausländischen Tochtergesellschaften, die von rückläufigen Umsatzerlösen geprägt gewesen seien, habe die SYZYGY AG hingegen Anpassungsmaßnahmen, wie etwa die Reduktion des Personalbestandes in Großbritannien auf 74 Mitarbeiter (VJ: 104 Mitarbeiter) vorgenommen. Darüber hinaus seien die operativen Strukturen in UK neu aufgesetzt worden.Die damit einhergehenden Aufwendungen, zusammen mit der anhaltenden Umsatzschwäche, hätten bei den ausländischen Gesellschaften ein negatives EBIT in Höhe von -0,14 Mio. Euro (VJ: 0,46 Mio. Euro) nach sich gezogen. Trotz deutlichem Ergebnisanstieg in Deutschland habe sich das Konzern-EBIT daher mit 2,81 Mio. Euro (VJ: 2,79 Mio. Euro) vergleichsweise konstant entwickelt. Die erstmalige Anwendung von IFRS 16 habe das EBIT um rund 0,1 Mio. Euro positiv beeinflusst, das Nachsteuerergebnis hingegen um 0,2 Mio. Euro belastet. Dies erkläre den Rückgang des Periodenergebnisses auf 2,05 Mio. Euro (VJ: 2,24 Mio. Euro).Entsprechend der reduzierten Unternehmensguidance hätten die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen gemindert. Ausgehend von Umsatzerlösen in Höhe von 65,68 Mio. Euro (GBC-Prognose bisher: 70,09 Mio. Euro) würden sie für 2019 mit einem EBIT in Höhe von 5,75 Mio. Euro (GBC-Prognose bisher: 6,80 Mio. Euro) rechnen. Auf Basis der niedrigeren Umsatzerlöse dürften die Umsätze im kommenden Geschäftsjahr 2020 niedriger als bislang von den Analysten angenommen ausfallen. Aufgrund wegfallender Restrukturierungsaufwendungen sollte die EBIT-Marge in 2020 einen Wert von 10% erreichen.Die Reduktion der konkreten Prognosen der Analysten hätten entsprechend zu einer Anpassung des Bewertungsergebnisses geführt. Trotz des kurzielerhöhenden Roll-Over-Effektes hätten sie dabei ein niedrigeres Kursziel in Höhe von 10,80 Euro (bisher: 11,50 Euro) ermittelt. Zu berücksichtigen sei zudem ihre angepasste Dividendenprognose. Sie würden zwar weiterhin mit einer Vollausschüttung rechnen, die Dividende dürfte sich jedoch aufgrund des rückläufigen Nachsteuerergebnisses ebenfalls rückläufig entwickeln.Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die SYZYGY-Aktie. (Analyse vom 07.08.2019)