Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

9,98 EUR 0,00% (09.08.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

9,96 EUR 0,00% (09.08.2018, 22:25)



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (10.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2018 zeige die SYZYGY AG eine Fortsetzung der Geschäftsentwicklung der vergangenen Perioden auf. Das Umsatzwachstum in Höhe von insgesamt 6,4% auf 32,22 Mio. Euro (VJ: 30,28 Mio. Euro) sei dabei erneut ausschließlich auf die Entwicklung der in Deutschland agierenden Gesellschaften zurückzuführen, welche mit einem Plus von 24,0% eine hohe Umsatzdynamik erreicht hätten. Hier spiele insbesondere das anorganische Wachstum der beiden Mitte 2017 erworbenen Gesellschaften Catbird Seat GmbH und diffferent GmbH eine wichtige Rolle. Gemäß unseren Berechnungen dürften die neuen Töchter Umsatzerlöse im mittleren einstelligen Millionenbereich beigesteuert haben, so die Analysten der GBC AG.Der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in Deutschland stünden jedoch rückläufige Umsatzerlöse bei den ausländischen SYZYGY-Tochtergesellschaften entgegen. Speziell in UK hätten sich nach dem Portal-Launch für mazda keine weiteren Umsatzimpulse ergeben, sodass sich insgesamt die im Ausland erzielten Umsätze auf 10,63 Mio. Euro (VJ: 12,29 Mio. Euro) gemindert hätten.In Summe habe aber das Umsatzwachstum zu einem EBIT-Anstieg auf 2,79 Mio. Euro (VJ: 2,11 Mio. Euro) und einer entsprechenden Verbesserung der EBIT-Marge auf 8,7% (VJ: 7,0%) geführt. Trotz der EBIT-Verbesserung habe aber das Nachsteuerergebnis mit 2,24 Mio. Euro (VJ: 2,59 Mio. Euro) unterhalb des Vorjahreswertes gelegen. In den vergangenen Jahren sei die SYZYGY dabei stets in der Lage gewesen, eine hohe Rendite auf den Wertpapierbestand zu erzielen. In den ersten sechs Monaten 2018 habe der Wertpapierbestand einerseits unterhalb des Vorjahres gelegen, andererseits sei es zu einer "Normalisierung" der erzielten Rendite auf 5,0% (VJ: 8,1%) gekommen.Darauf aufbauend würden die Analysten der GBC AG ihre 2018er Prognosen bestätigen und weiterhin mit Umsatzerlösen in Höhe von 70,30 Mio. Euro sowie einem EBIT in Höhe von 6,24 Mio. Euro (EBIT-Marge: 8,9%) rechnen. Für das kommende Geschäftsjahr würden die Analysten, nach dem Fehlen des diesjährigen Basiseffektes, mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 10% auf 77,33 Mio. Euro eine Reduktion der Wachstumsdynamik unterstellen. Grundsätzlich sollte die Gesellschaft von den höheren Ergebnismargen im Bereich der Strategieberatung sowie vom Wegfall der belastenden Sondereffekte profitieren, sodass man eine überproportionale Ergebnisverbesserung auf 7,12 Mio. Euro (EBIT-Marge: 9,2%) erwarte.Auf Grundlage ihrer unveränderten Prognosen würden die Analysten auch das im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel von 11,70 Euro bestätigen. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 9,96 Euro vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die SYZYGY-Aktie. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link