Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (12.04.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 8,3% auf 60,12 Mio. EUR (VJ: 55,52 Mio. EUR) habe die SYZYGY AG im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Teil des pandemiebedingten Umsatzrückgangs des Vorjahres aufgeholt. Gleichzeitig sei das angestrebte Umsatzwachstum in Höhe von 10,0% nahezu erreicht worden. Unverändert seien dabei im Beratungsbereich noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar gewesen. Darüber hinaus habe der weiterhin hinter Plan liegende Personalausbau ein stärkeres Umsatzwachstum verhindert.Bei der Trennung nach regionalen Geschäftssegmenten werde eine besonders dynamische Entwicklung der im Ausland tätigen Gesellschaften sichtbar. Der Umsatzanstieg in Höhe von 15,9% auf 13,29 Mio. EUR (VJ: 11,46 Mio. EUR) sei eine Folge der erfolgten Umstrukturierung, was sich sowohl im Ausbau des Bestandskundengeschäftes als auch in der Gewinnung von Neukunden niedergeschlagen habe. Auch in Deutschland hätten neue Kunden gewonnen werden können, so dass die hierzulande erwirtschafteten Umsätze um 5,6% auf 48,09 Mio. EUR (VJ: 45,53 Mio. EUR) angestiegen seien. Das von der Pandemie betroffene Beratungsgeschäft sowie der hinter den Erwartungen liegende Personalausbau habe einem stärkeren Wachstum entgegengestanden.Infolge der im Ausland umgesetzten Kosteneinsparmaßnahmen sowie der im Zuge der Pandemie im Inland erfolgten Kostensenkungen sei das EBIT im Vergleich zum Umsatz deutlich überproportional um 59,5% auf 6,38 Mio. EUR (VJ: 4,00 Mio. EUR) angestiegen. Besonders hervorzuheben sei die Rückkehr der ausländischen SYZYZY-Tochtergesellschaften in die Gewinnzone, nachdem zwei Jahre in Folge ein jeweils negatives Ergebnis ausgewiesen worden sei. Mit dem erreichten EBIT und der korrespondierenden EBIT-Marge in Höhe von 10,6% (VJ: 7,2%) sei sowohl die Unternehmens-Guidance (EBIT-Marge im hohen einstelligen Bereich) als auch die Analystenprognose (GBC-Prognose: 6,27 Mio. EUR) übertroffen worden.Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes habe das SYZYGY-Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Auch wenn der aktuelle Krieg in der Ukraine oder der noch ungewisse Verlauf der Corona-Pandemie die Prognose höheren Risiken aussetze, gehe der Vorstand für 2022 von einem Umsatzwachstum in Höhe von 10% aus und rechne gleichzeitig mit einer EBIT-Marge in Höhe von 10%. In absoluten Werten übersetzt, bedeute dies einen erwarteten Umsatzanstieg auf rund 67 Mio. EUR und des EBIT auf rund 6,7 Mio. EUR.Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 10,40 EUR (bisher: 10,25 EUR) ermittelt. Die leichte Kurszielsteigerung sei ausschließlich dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2024 in die Schätzperiode des Bewertungsmodells zu verdanken. Mit dem höheren prognostizierten Umsatz- und Ergebnisniveau stelle das Geschäftsjahr 2024 eine höhere Basis für die nachfolgende Stetigkeitsphase des DCF-Modells der Analysten dar, was sich leicht kurszielerhöhend ausgewirkt habe.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die SYZYGY-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Ausgabe vom 12.04.2022)