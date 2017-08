Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

10,93 EUR -0,18% (11.08.2017, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SYZYGY-Aktie:

10,951 EUR +0,07% (14.08.2017, 15:12)



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, nvidia, o2, Playstation und die Telekom. (14.08.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Im ersten Halbjahr 2017 habe sich bei der SYZYGY AG der Wegfall eines Teilbereiches des BMW-Etats bei der Tochtergesellschaft Hi-ReS! Berlin GmbH weiterhin bemerkbar gemacht. Da die seit November 2016 weggefallenen Umsatzanteile im einstelligen Millionenbereich noch nicht vollständig hätten kompensiert werden können, hätten die Nettoumsätze mit 30,28 Mio. EUR um 1,8% leicht unterhalb des Vorjahreswertes in Höhe von 30,83 Mio. EUR gelegen.Aus dem Wegfall des BMW-Plattformetats seien einmalige Aufwendungen entstanden. Diese stünden im Zusammenhang mit der Etatübergabe sowie mit notwendigen Restrukturierungen bei der Berliner Tochtergesellschaft. Dementsprechend weise die SYZYGY AG im ersten Halbjahr 2017 eine deutliche Reduktion des EBIT um 28,7% auf 2,11 Mio. EUR (1.HJ 16: 2,95 Mio. EUR) auf, was mit einer entsprechenden Margenreduktion auf 7,0% (1.HJ 16: 9,6%) einhergegangen sei. Gemäß Unternehmensangaben solle aber die Berliner Tochtergesellschaft bis zum Jahresende wieder positive Ergebnisse liefern, so dass es hier im zweiten Halbjahr 2017 zu einer sichtbaren Verbesserung der konzernweiten Ergebnissituation kommen dürfte.Insgesamt sei die SYZYGY AG weiterhin gut aufgestellt, um an der dynamischen Entwicklung im Bereich des digitalen Marketings teilzunehmen. Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie sei das anorganische Wachstum, welches durch den Erwerb der USEEDS GmbH sowie der jüngst erworbenen Catbird Seat GmbH weiter forciert worden sei. Gemäß der Informationen des Analysten dürfte die in München ansässige Catbird Seat GmbH, als Spezialist für Performance Marketing (Analytics, SEO, SEA, RTA, Content Marketing, Social Media Marketing), bei jährlichen Umsatzerlösen von rund 4,5 Mio. EUR für 2017 einen anorganischen Beitrag in Höhe von etwa 2,2 Mio. EUR beisteuern (Einbezug ab dem 01.07.2017).Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst ein Kursziel in Höhe von 12,50 EUR (bisher: 12,50 EUR) ermittelt. Dabei hätten sich die kurszielmindernden Effekte und die kurszielerhöhenden Effekte gegenseitig aufgehoben. Kurszielmindernd habe sich dabei die leichte Prognosereduktion ausgewirkt. Kurszielerhöhend habe sich hingegen der so genannte Roll-Over-Effekt ausgewirkt, wonach die Berechnungsbasis auf das Geschäftsjahresende 2018 (bisher: Geschäftsjahresende 2017) "rolliert" worden sei. Überdies habe der Analyst eine marktgetriebene leichte Reduktion des Beta vorgenommen und habe damit die Kapitalkosten (WACC) mit 7,31% (bisher: 7,48%) etwas niedriger angesetzt.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 10,95 EUR (11.08.17; XETRA-Schlusskurs) ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von 14,2% und daher vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, der SYZYGY-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 14.08.2017)