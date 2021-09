Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SYNLAB-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

20,71 EUR -1,19% (10.09.2021, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

20,66 EUR -1,71% (10.09.2021, 10:53)



ISIN SYNLAB-Aktie:

DE000A2TSL71



WKN SYNLAB-Aktie:

A2TSL7



Ticker-Symbol SYNLAB-Aktie:

SYAB



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.



Weitere Informationen finden Sie unter www.SYNLAB.com. (10.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SYNLAB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Labordienstleisters SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei SYNLAB würden dank der Corona-Pandemie die Geschäfte weiterhin brummen. Die gute Geschäftsentwicklung habe zuletzt auch die Aktien des Labordienstleisters beflügelt. Zur Belohnung steige der Börsenneuling Ende September in den SDAX auf. Investoren seien zufrieden. Die Aktie habe ein frisches Kaufsignal generiert.Die Geschäfte für SYNLAB würden rund laufen. Dabei profitiere das Unternehmen vor allem von der starken Nachfrage nach Sars-Cov-2-Diagnostik. In den ersten sechs Monaten 2021 habe der Labordienstleister insgesamt 14,5 Millionen PCR-Tests und 2,2 Millionen andere Tests auf das Corona-Virus durchgeführt.Den Umsatz habe die Gesellschaft in diesem Zeitraum mit rund 1,9 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und den bereinigten operativen Gewinn mit 663 Millionen Euro mehr als verdreifachen können. Unter dem Strich habe die Firma einen Gewinn ausgewiesen.Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung habe sich das Management für das Gesamtjahr zuletzt zuversichtlicher gezeigt. So peile es seit Juli für 2021 ein Umsatzwachstum von bis zu einem Viertel auf 3,2 bis 3,3 Milliarden Euro an. Zuvor sei lediglich von mehr als 3,0 Milliarden die Rede gewesen.Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle um mehr als ein Drittel auf mehr als 925 Millionen Euro klettern. Auch für den freien Mittelzufluss vor Zu- und Verkäufen sowie vor Finanzierungskosten sei nun eine höhere Summe angepeilt.Zudem wolle der Vorstand auch weiterhin durch Übernahmen wachsen - in der Regel kaufe das Unternehmen pro Jahr etwa 20 bis 30 Labore hinzu. Dieses Tempo wolle Floreani halten, wobei er den Fokus künftig auf Lateinamerika und Afrika lege. SYNLAB wolle früheren Angaben zufolge für Zukäufe jährlich rund 200 Millionen Euro in die Hand nehmen. Seit Jahresbeginn seien weitere Labore hinzugekommen, habe es zuletzt geheißen. Große Konkurrenten sieen etwa die Labordienstleister Sonic, Unilabs, Certa und EurofinsErst Ende April habe SYNLAB den Gang auf das Parkett gewagt und schaffe es nun in den SDAX. Ab dem 20. September werde die Aktie dann in dem Index für kleinere Börsenwerte gehandelt. Die Marktkapitalisierung betrage aktuell rund 4,5 Milliarden Euro.SYNLAB sei operativ gut unterwegs. Der Newsflow dürfte positiv bleiben. Mit dem Sprung über die 20-Euro-Marke habe sich das Chartbild verbessert. Die nächste Zielzone warte bei 23/24 Euro. Anleger können daher weiterhin eine kleine spekulative Position ins Depot nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SYNLAB-Aktie. (Analyse vom 10.09.2021)Mit Material von dpa-AFX