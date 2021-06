ISIN SYNLAB-Aktie:

Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. SYNLAB bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Diagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patienten und Kunden bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (VZÄ), darunter über 1.200 Mediziner sowie eine Vielzahl weiterer Spezialisten wie Biologen, Chemiker und Labortechniker, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei. SYNLAB führt pro Jahr ca. 500 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 2,6 Mrd. EUR.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SYNLAB: Eine ganze Reihe von Kaufempfehlungen - AktienanalyseAm Morgen des 7. Juni und somit exakt 30 Tage nach Ende der Zeichnungsfrist - dann endet die Stillhaltefrist - kam es zu einer ganzen Reihe von Kaufempfehlungen für den Börsenneuling SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Bewertung der Papiere des Labordienstleisters mit "buy" und einem Kursziel von 21,90 Euro aufgenommen. Zur Erinnerung: SYNLAB sei Ende April an die Börse gegangen. Im Vergleich zum Ausgabepreis bei 18 Euro habe der Titel zunächst deutlich zulegen können, sei dann aber wieder bis in den Bereich des Ausgabepreises zurückgefallen. Laut Goldman Sachs sei das Unternehmen im europäischen Markt, der dank demographischer Entwicklungen wachsen sollte, gut positioniert. Die Experten würden SYNLAB in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen zutrauen.Die Investmentbank Jefferies sehe sogar Kurspotenzial bis 23 Euro und rate ebenfalls zum Kauf. SYNLAB biete den Investoren europaweite Chancen in einem Sektor, der von der Corona-Pandemie profitiere, aber auch darüber hinaus nachhaltiges Wachstum verspreche. Auch dank der Unternehmensstrategie kleinerer Zukäufe seien die Analysten optimistisch für die Ergebnisentwicklung bis 2025. Am optimistischsten sei die Deutsche Bank. Sie starte ihr Rating für die Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 24 Euro. Lediglich mit "neutral" bewerte die US-Bank JPMorgan die Papiere von SYNLAB. Das Kursziel von 20,30 Euro bietet aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von knapp sechs Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link