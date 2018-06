Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SYGNIS AG:



SYGNIS (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF), mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime ™ Produktlinie und SensiPhi®, welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript ™ Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYGNIS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Cosmin Filker von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SYGNIS AG (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF) zu kaufen.Die SYGNIS AG habe in den vergangenen Berichtsperioden erhebliche Fortschritte erzielt. Vor allen erwähnenswert sei die final erfolgte Integration der in 2016 und 2017 erworbenen Gesellschaften Expedeon Ltd., C.B.S. Scientific sowie Innova Biosciences, wodurch eine erhebliche Ausweitung der Produktpalette sowie ein dazugehöriger Ausbau der Vertriebskanäle erreicht worden sei. Die ursprünglich auf die Bereiche DNA/RNAProbenanreicherung und -analyse spezialisierte SYGNIS AG habe im Zuge der Produktausweitung eine Abdeckung der beiden wichtigen Teilbereiche der Life Science (Genomik und Proteomik) erreicht sowie die Produktpalette um den Bereich Proteinmarkierung ausgeweitet. Darüber hinaus decke die Gesellschaft zudem den Bereich der Immundiagnostik ab und sollte insbesondere in der Lage sein, die volumenstarken Bereiche Labordiagnostik (Point of Care) und klinische Diagnostik (z.B. Krankenhaus) zu adressieren.Bedingt durch das anorganische und organische (Einführung neuer Produkte, neue OEM-Deals etc.) Wachstum seien die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2017 erheblich auf 7,80 Mio. Euro (VJ: 1,79 Mio. Euro) geklettert und damit habe die Gesellschaft die eigene Unternehmens-Guidance (7 bis 8 Mio. Euro) erfüllt. Die hohe Umsatzdynamik habe sich mit einem Umsatzwachstum auf 2,31 Mio. Euro (Q1 2017: 1,37 Mio. Euro) auch im ersten Quartal 2018 fortgesetzt, sodass hieraus eine nachhaltige Anhebung des Umsatzniveaus ersichtlich werde.Besonders erwähnenswert sei dabei der Umstand, wonach die SYGNIS AG im vierten Quartal 2017 und im darauffolgenden ersten Quartal 2018 mit jeweils 0,05 Mio. Euro erstmalig eine positive EBITDA-Größenordnung erreicht habe. Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2016 habe das SYGNIS-Management genau dieses Szenario eines erstmaligen Break-Even im vierten Quartal 2017 in Aussicht gestellt. Auf Gesamtjahresbasis 2017 habe das EBITDA mit -2,46 Mio. Euro (VJ: -3,21 Mio. Euro) jedoch weiterhin im negativen Bereich gelegen.Laut Unternehmensangaben solle, bei Umsatzerlösen in Höhe von 13 bis 14 Mio. Euro, im laufenden Geschäftsjahr 2018 auch auf Gesamtjahresbasis der EBITDA-Break-Even erreicht werden. In der Unternehmens-Guidance sei auch die im zweiten Quartal 2018 erworbene TGR Biosciences erstmalig einbezogen. Auch die neu erworbene Gesellschaft stelle mit ihren Produkten zur Proteinerfassung eine hohe Überschneidung zur SYGNIS-Produktwelt dar und gehe damit mit hohen Synergiepotenzialen einher. TGR Biosciences weise jährliche Umsatzerlöse in Höhe von 3,6 Mio. Euro auf und operiere mit einem EBITDA in Höhe von 1,4 Mio. Euro deutlich im Break-Even. Die TGR werde in 2018 für insgesamt acht Monate im SYGNIS-Konzern enthalten sein.Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells habe der Analyst einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 171,30 Mio. Euro ermittelt. Aufgeteilt auf die nach der zum TGR-Erwerb durchgeführten Kapitalerhöhung höhere Aktienzahl ergebe ein Kursziel in Höhe von 3,30 Euro.Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,42 Euro vergibt Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, das Rating "kaufen" für die SYGNIS-Aktie. (Analyse vom 22.06.2018)