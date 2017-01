Cosmin Filker und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das "kaufen"-Rating für die SYGNIS-Aktie. (Analyse vom 25.01.2017)



Kurzprofil SYGNIS:



SYGNIS (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF), mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime ™ Produktlinie und SensiPhi®, welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript ™ Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (25.01.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYGNIS-Aktienanalyse von Aktienanalysten Cosmin Filker und Felix Gode von der GBC AG:Cosmin Filker und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SYGNIS-Aktie (ISIN: DE000A1RFM03, WKN: A1RFM0, Ticker-Symbol: LIO1, NASDAQ OTC-Symbol: SYGWF).Die abgelaufene Berichtsperiode (9M/2016) habe bei der SYGNIS AG im Zeichen der im Juli 2016 erfolgten Expedeon-Übernahme gestanden. Durch den anteiligen Einbezug des Proteomik-Spezialisten ab August 2016 sei die operative Entwicklung insgesamt von hohen anorganischen Effekten geprägt gewesen. Dabei seien die Gesamtumsätze das SYGNIS-Konzerns auf 0,98 Mio. Euro (VJ: 0,31 Mio. Euro) signifikant angestiegen. Die Analysten würden hier mit einem anorganischen Umsatzbeitrag in Höhe von ca. 0,40 bis 0,50 Mio. Euro rechnen. Gemäß dieser Annahme hätte die SYGNIS AG ein bereinigtes organisches Wachstum in Höhe von ca. 70% erwirtschaftet.Den signifikanten anorganischen Effekten stehe, trotz angefallener Integrationsaufwendungen, allerdings eine nur unterproportionale Kostenentwicklung gegenüber, sodass eine konsolidierte EBIT-Verbesserung auf -2,13 Mio. Euro (VJ: -2,71 Mio. Euro) erreicht worden sei. Die vergleichsweise gute Kostenentwicklung sei eine Folge der in den vergangenen Perioden umgesetzten Kostenreduktionen. Bereits im Vorjahr seien die administrativen Strukturen stark gestrafft und die Effizienz der internen Prozesse gesteigert worden, was zu einer Reduktion der Kostenstrukturen geführt habe.Die Expedeon-Integration betreffe in erster Linie die Zusammenführung der Vertriebsmannschaften sowie eine dazugehörige Schulung auf die jeweils erweiterte Produktpalette. Neben der damit zusammenhängenden Expansion der Vertriebskanäle, insbesondere für die SYGNIS-Produkte, seien auch Kosten aus der geplanten Zusammenlegung der Produktionskapazitäten (Umzug der Produktion nach UK solle noch im Geschäftsjahr 2016 umgesetzt werden) sowie der Verwaltungsstrukturen angefallen.Unterm Strich habe das Nachsteuerergebnis in Höhe von -2,14 Mio. Euro (VJ: -2,78 Mio. Euro) erwartungsgemäß noch im negativen Bereich gelegen. Obwohl die Zusammenarbeit mit Expedeon und die daraus resultierenden möglichen Synergieeffekte aufgrund der noch frühen Phase noch nicht voll zum Tragen gekommen seien, sei die SYGNIS AG in der Lage gewesen, eine Ergebnisverbesserung zu erzielen.Gemäß Unternehmensangaben dürfte die Finanzmittelausstattung bis zum geplanten Erreichen des unterjährigen Break-Even im Geschäftsjahr 2017 ausreichend sein. Die gemäß Pressemitteilung vom 27.10.16 erfolgten Zusagen von öffentlich geförderten Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. Euro sowie von Fördermitteln in Höhe von 0,75 Mio. Euro für die Forschungs- und Entwicklungskooperation mit dem spanischen Nationalen Zentrum für Molekularbiologie würden die finanzielle Situation der SYGNIS AG bis zum Erreichen des Break-Even zusätzlich verbessern. Die für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zweckgebundenen Darlehen seien in den ersten drei Jahren tilgungsfrei und würden über eine lange Laufzeit von zehn Jahren und über einen niedrigen Zinssatz von 0,06% verfügen.Der faire Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2017 entspreche als Kursziel 3,70 Euro (bisher: 3,95 Euro). Kurszielmindernd wirke sich dabei insbesondere die Reduktion der Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 aus.