XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

24,65 EUR +4,67% (10.06.2021, 11:23)



Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

24,60 EUR +4,02% (10.06.2021, 11:43)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (10.06.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec: Florierende Auftragslage - AktienanalyseDie steigende Nachfrage nach Elektronik für den Heimgebrauch, der starke Anstieg der Bestellungen von Autofirmen und wetterbedingte Störungen haben zu einem boomenden Geschäft für die Chipindustrie geführt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Davon würden nicht nur die Hersteller profitieren, sondern auch Zulieferer wie SÜSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF). Der Konzern habe die eigenen Erwartungen beim Auftragseingang im Halbjahr per Ende März übertroffen. Mit mehr als 150 Mio. Euro liege das Volumen der Neuorders klar über den 120 Mio. Euro, die für das vierte Quartal 2020 und das erste Quartal 2021 insgesamt erwartet worden seien, habe das Unternehmen schon Ende März mitgeteilt. Nach 74,4 Mio. Euro im Schlussquartal 2020 habe der Konzern neue Aufträge im Umfang von 81 Mio. Euro an Land gezogen. Neben der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleiterbauelementen habe auch ein Großauftrag aus Asien hierzu beigetragen. Der Umsatz habe im Quartal per Ende März um etwas mehr als ein Viertel auf 53 Mio. Euro angezogen. Beim EBIT habe ein Plus von 1,4 Mio. Euro zu Buche gestanden - nach minus 5,6 Mio. Euro im Vorjahr.Die Prognose sei bestätigt worden. Demnach solle der Umsatz auf 270 Mio. bis 290 Mio. Euro steigen. Das wäre ein Plus von bis zu 15 Prozent. Zudem sollten neun bis elf Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben - nach 8,1 Prozent im vergangenen Jahr.Die SÜSS MicroTec-Aktie habe zunächst kaum auf die Neuigkeiten reagiert. Habe der Titel vor zwei Monaten Wochen mit rund 28 Euro zwischenzeitlich den höchsten Stand seit 2002 erreicht, sei er wieder zurückgefallen. Allerdings zeigen sich jetzt Stabilisierungstendenzen, weshalb risikobereite Anleger einen Trade wagen können, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2021)Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie: