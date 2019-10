XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (31.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.SÜSS Microtec stelle selber keine Chips oder Wafer her. Die bayerische Gesellschaft liefere Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte. Dabei profitiere der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie von der kontinuierlichen Verkleinerung der Chips und der Bauteile bei gleichzeitiger Zunahme an Funktionalität und der Steigerung der Leistungsfähigkeit.Die SÜSS MicroTec-Aktie arbeite nach langer Talfahrt an ihrem Comeback. Mit den Q3-Zahlen am 6. November dürfte der Vorstand die Jahresprognosen betätigen. Das allein sollte der SÜSS MicroTec-Aktie frische Impulse verleihen. Kämen dann noch endlich die erwarteten Nachrichten aus Asien, würde der Titel richtig Fahrt aufnehmen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie: