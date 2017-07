Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

11,806 EUR +4,51% (11.07.2017, 15:15)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec AG:



Die SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (11.07.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von Aktienanalyst Veysel Taze von Oddo Seydler:Veysel Taze, Aktienanalyst von Oddo Seydler, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der SÜSS MicroTec AG (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF).Der Grund für die Zurückstufung sei der seit Jahresbeginn stark gestiegene Aktienkurs, der schon viele positive Faktoren einpreise, so der Analyst. Die gute Auftragsentwicklung bei dem Unternehmen habe sich auch in Q2 fortgesetzt.Veysel Taze, Aktienanalyst von Oddo Seydler, hat die SÜSS MicroTec-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft, das Kursziel jedoch von 9,50 auf 11,00 Euro erhöht. (Analyse vom 11.07.2017)XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:11,845 EUR +5,34% (11.07.2017, 15:03)