Kurzprofil SURTECO GROUP SE:



Die SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme.



Der Konzern erwirtschaftete 2018 mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. EUR. Davon 24% in Deutschland, 47% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.



Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. (15.11.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO GROUP SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR).Die Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2019 hätten die Analystenerwartungen übertroffen. Während SURTECO die Erlöse in Q3/2019 - bereinigt um die Dekonsolidierungseffekte aus dem Verkauf des nordamerikanischen Imprägniergeschäfts - um rund 2% habe steigern können, habe sich ertragsseitig infolge rückläufiger Papierpreise und einer strikten Kostendisziplin bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Anstieg des EBITDA auf EUR 64,6 Mio. von EUR 62,2 Mio. (+3,9% YoY) ergeben. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung habe sich um 90 Basispunkte auf 12,4% von 11,5% verbessert. Die Management-Guidance für das Geschäftsjahr 2019e sei damit bestätigt worden.Vor dem Hintergrund eines strikten Working Capital-Managements und sinkender Einkaufspreise für technische Rohpapiere, die sich wegen der langen Vorlaufzeiten im Papierverarbeitungsprozess erst im kommenden Jahr in der Materialaufwandsquote bemerkbar machen würden, erwarte Hasler auch für 2020e einen deutlichen Ergebnisanstieg. Aus seinem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) leite der Analyst ein unverändertes Kursziel von EUR 36,60 je Aktie ab. Dieses werde durch ein Dividend Discount-Modell (EUR 42,50) und ein Economic Profit-Wertschöpfungsmodell (EUR 41,10) bestätigt.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, bekräftigt daher sein "buy"-Rating für die Aktien der SURTECO GROUP SE. (Analyse vom 15.11.2019)Börsenplätze SURTECO-Aktie: