XETRA-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

24,00 EUR +0,21% (10.07.2018, 14:28)



Tradegate-Aktienkurs SURTECO-Aktie:

24,15 EUR +0,42% (10.07.2018, 14:01)



ISIN SURTECO-Aktie:

DE0005176903



WKN SURTECO-Aktie:

517690



Ticker-Symbol SURTECO-Aktie:

SUR



Kurzprofil SURTECO SE:



Die SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR), Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technischen Profilen für die Industrie sowie Do-it-yourself-Sortimente und Rollladensysteme.



Die Aktie der SURTECO SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird an den Börsenplätzen Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Hannover gehandelt. (10.07.2018/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - SURTECO-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Spezialisten für Oberflächentechnologien SURTECO SE (ISIN: DE0005176903, WKN: 517690, Ticker-Symbol: SUR) mit einer Kaufempfehlung auf.Mit durchschnittlich 3.091 Mitarbeitern und Umsätzen von EUR 689,7 Mio. (2017) sei SURTECO der weltweit führende Anbieter von Oberflächenfolien und Kanten für die globale Möbel-, Fußboden- und Holzwerkstoffindustrie sowie Produzent von technischen Profilen für alle Industriebereiche. Als eines der wenigen börsennotierten Branchenunternehmen sei SURTECO der alleinige aktive Konsolidierungstreiber, der seine globale Marktführerschaft durch die Expansion in weltweite Wachstumsregionen und durch eine konsequente Erweiterung der Produktpalette ausbaue. In den vergangenen 20 Jahren seien zahlreiche Wettbewerber übernommen worden. Dadurch hätten sich die Umsätze in einem in Deutschland stagnierenden Marktumfeld mehr als vervierfacht, zudem habe SURTECO erhebliche Skalen- und Synergieeffekte nutzen können.Für die kommenden vier Jahre, die unsere Detailplanungsperiode festlegen, rechnen wir mit weiterhin hohen Wachstumsraten bei Umsatz (CAGR 2017-21e 3,4%) und EBIT (CAGR 2017-2021e 14,6%), so die Analysten von Sphene Capital. Ihr Kursziel von EUR 41,00 sei das Ergebnis eines dreistufigen standardisierten DCF-Modells (Primärmethode). Höhere Kursziele würden sich langfristig aus einem Dividendendiskontierungsmodell (Sekundärmethode) ableiten lassen. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 23,95 ergebe sich damit auf Sicht von zwölf Monaten ein erwartetes Kurspotenzial von rund 52,4%.Peter Thilo Hasler und Susanne Hasler, Aktienanalysten von Sphene Capital, nehmen die Aktien von SURTECO mit einem "buy-Rating" in ihre Research-Coverage auf. (Analyse vom 10.07.2018)Börsenplätze SURTECO-Aktie: