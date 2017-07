Euronext-Paris Aktienkurs SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:

15,41 EUR -1,63% (28.07.2017, 12:18)



ISIN SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:

FR0010613471



WKN SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:

A0Q418



Ticker-Symbol SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:

SZ1



Euronext-Paris Ticker-Symbol SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:

SEV



Kurzprofil SUEZ ENVIRONNEMENT:



SUEZ ENVIRONNEMENT (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV) ist eine Unternehmensgruppe, die im Bereich Wasser- und Abfallbewirtschaftung international tätig ist. Die Division Wasserbewirtschaftung ist spezialisiert auf die Abwasserentsorgung, die Wasseraufbereitung für Industrieunternehmen, die Versorgung mit Trinkwasser, den Bau von Kläranlagen und Dämmen und die Grundwasserbewirtschaftung. Des Weiteren ist der Konzern im Entwurf, dem Bau und dem Betrieb von Kläranlagen, Entsalzungsanlagen und Trinkwasseraufbereitungsanlagen aktiv.



Im Bereich Abfallbewirtschaftung sammelt die Gesellschaft Hausmüll, organische und industrielle Abfälle (mit Ausnahme von radioaktiven Abfällen), sortiert diese und transportiert sie an Recyclinganlagen, Verbrennungsanlagen oder Deponien. Zusätzlich werden Papier, Kunststoff, Glas, Karton und Metalle eingesammelt, sortiert und recycelt, verbrannt oder gelagert.



Die Geschichte des Unternehmens begann bereits 1880 mit der Verwaltung der Wasserversorgung in Cannes. Nach der Fusion zwischen SUEZ und Gaz de France wurde SUEZ ENVIRONNEMENT im Juli 2008 von GDF SUEZ ausgegliedert und an die Börse gebracht. Hauptaktionär mit über 35% Anteil ist die GDF SUEZ. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist Paris, Frankreich. (28.07.2017/ac/a/a)

ParisEssen (www.aktiencheck.de) - SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie (ISIN: FR0010613471, WKN: A0Q418, Ticker-Symbol: SZ1, Euronext-Paris Ticker-Symbol: SEV).Im ersten Halbjahr sei der Umsatz um 1,0% auf 7,53 Mrd. EUR gestiegen. Das organische Wachstum (u.a. bereinigt um Wechselkurseinflüsse) habe bei 0,9% gelegen. Das EBIT sei um 0,6% (org. +1,4%) auf 594 Mio. EUR gesunken.Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden: SUEZ erwarte ein leichtes org. Umsatz- und EBIT-Wachstum. Die Dividende/Aktie solle ≥ 65 Cents betragen.Die von SUEZ vorgelegten Rahmendaten für das erste Halbjahr seien schwächer als erwartet ausgefallen. So sei das organische Umsatzwachstum deutlich zurückgegangen (H1: 0,9%, Q1: 3,8%!). Enttäuschend habe sich der vor allem der Bereich International gezeigt (H1: -0,3%), der in Q1 noch ein org. Wachstum von 3,3% aufgewiesen habe. Beachtet werden müsse jedoch, dass es Kalendereffekte gegeben habe (mehr Arbeitstage in Q1, weniger in Q2), die im ersten Quartal positiv und im zweiten negativ gewirkt hätten. Gemischt sei die operative Entwicklung verlaufen: EBIT Segment Recycling / Abfallverwertung Europa +7,7%, Bereich Wasser Europa 4,2%, International, +3,5%.Trotz positiver Mittelfristperspektiven erwartet Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, daher vorerst eine marktkonforme Entwicklung der SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie und bekräftigt bei leicht reduziertem Kursziel von 16,00 EUR (bisher 16,50 EUR) seine "halten"-Empfehlung. (Analyse vom 28.07.2017)Börsenplätze SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:Xetra-Aktienkurs SUEZ ENVIRONNEMENT-Aktie:15,465 EUR -3,34% (28.07.2017, 10:13)